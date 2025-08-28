Студентка рассказала о применяемых китайскими силовиками методах вербовки

Студентка Стэндфордского университета Эльза Джонсон рассказала о методах вербовки, которые используют силовики Китая, чтобы привлечь к сотрудничеству студентов американских вузов, сообщает The Times.

Девушка утверждает, что сама столкнулась с попыткой пригласить ее к сотрудничеству со стороны агента министерства государственной безопасности Китая. Ее подозрения подтвердили эксперты, а ФБР считает, что подобный шпионаж, вероятно, может быть санкционирован Коммунистической партией Китая.

Джонсон изучает международные отношения в восточноазиатском регионе — в июне 2024 года она получила сообщение в Instagram от незнакомца по имени Чарльз Чен. Он представился студентом третьего курса Стэнфорда, на странице Чена присутствовали фотографии с молодыми людьми из Стэнфорда и снимки, похожие на празднование выпускного.

При знакомстве Чен упомянул двух студенток того же университета и спросил, знает ли их Джонсон. Позже выяснилось, что он также связывался с одной из них. Затем он написал Джонсон на китайском — девушка владеет этим языком, но нигде не рассказывала об этом.

Позже он начал приглашать девушку приехать в Китай, убеждая, что она может заработать, став популярной в соцсетях после поездки. Чен предлагал оплатить расходы на проживание и перелет, которые превышали тысячу долларов, и присылал доказательства своей финансовой состоятельности.

Во время общения Чен постоянно присылал QR-коды для перехода в контролируемую китайскими властями социальную сеть WeChat. Если девушка не отвечала на такое сообщение, он удалял его и генерировал новый QR-код. Джонсон делала скриншоты переписки, опасаясь, что может общаться с сотрудником китайских спецслужб.

Позже Чен публично потребовал от нее удалить эти скриншоты, Джонсон утверждает, что не рассказывала о них — она считает, что кто-то получил доступ к ее Instagram или мобильному телефону. Обратившись к преподавателям университета и сотрудникам ФБР, девушка выяснила, что человек с таким именем никогда не числился в Стэнфорде и годами выдавал себя за его студента, создавая фейковые аккаунты для общения со студентами. Эксперты посчитали, что это может быть тщательно продуманной операцией министерства государственной безопасности Китая.