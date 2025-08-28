Словакия возобновила прием документов на туристические визы для россиян

Словакия спустя три года возобновила прием документов от россиян на туристические визы. Подать заявление можно через визовый центр BLS International в Москве и Санкт-Петербурге. На это обратил внимание телеграм-канал «Улететь».

В колл-центре визового центра Словакии подтвердили эту информацию. Телеграмм-каналу сообщили, что решение о возвращении категории «туризм» для россиян было принято в середине лета этого года.

По данным «Улететь», в 2023 году Словакия сменила оператора визовых услуг — им стала компания BLS International, которая также занимается обработкой визовых заявлений в Испанию и Португалию.

В сентябре 2022 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что Словакия и еще восемь европейских стран — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и Нидерланды — прекратили прием документов от россиян на оформление туристических виз.

В мае 2025 года Латвия призвала страны ЕС приостановить выдачу шенгенских виз гражданам России, ссылаясь на вопросы безопасности. По словам главы МИД Латвии Байбы Браже, количество виз, выданных россиянам в 2024 году, выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Еврокомиссии, которые проанализировала «Верстка», в 2024 году россиянам было выдано 541,8 тысячи шенгенских виз, а в 2023 году — 448,9 тысячи. Рост составил 20,7%.

Согласно статистике портала SchengenVisaInfo, в 2024 году граждане России подали 606 594 заявления на получение шенгенской визы, из которых было одобрено 565 069. Для сравнения, в 2023 году было подано около 520 тысяч заявлений, при этом доля отказов составляла 10%.

Повышенный интерес к шенгенским визам отмечали и участники туристического рынка. Так, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на туроператоров сообщала о росте спроса на визы в страны ЕС на 10–20% в годовом выражении. Среди самых востребованных направлений у россиян в 2024 году оказались Италия, Испания и Франция.

