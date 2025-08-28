EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Словакия возобновила прием документов на туристические визы для россиян

2 минуты чтения 16:02

Словакия спустя три года возобновила прием документов от россиян на туристические визы. Подать заявление можно через визовый центр BLS International в Москве и Санкт-Петербурге. На это обратил внимание телеграм-канал «Улететь».

В колл-центре визового центра Словакии подтвердили эту информацию. Телеграмм-каналу сообщили, что решение о возвращении категории «туризм» для россиян было принято в середине лета этого года. 

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

По данным «Улететь», в 2023 году Словакия сменила оператора визовых услуг — им стала компания BLS International, которая также занимается обработкой визовых заявлений в Испанию и Португалию. 

В сентябре 2022 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что Словакия и еще восемь европейских стран — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Бельгия и Нидерланды — прекратили прием документов от россиян на оформление туристических виз.

В мае 2025 года Латвия призвала страны ЕС приостановить выдачу шенгенских виз гражданам России, ссылаясь на вопросы безопасности. По словам главы МИД Латвии Байбы Браже, количество виз, выданных россиянам в 2024 году, выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество8 минут чтения

По данным Еврокомиссии, которые проанализировала «Верстка», в 2024 году россиянам было выдано 541,8 тысячи шенгенских виз, а в 2023 году — 448,9 тысячи. Рост составил 20,7%.

Согласно статистике портала SchengenVisaInfo, в 2024 году граждане России подали 606 594 заявления на получение шенгенской визы, из которых было одобрено 565 069. Для сравнения, в 2023 году было подано около 520 тысяч заявлений, при этом доля отказов составляла 10%.

Повышенный интерес к шенгенским визам отмечали и участники туристического рынка. Так, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на туроператоров сообщала о росте спроса на визы в страны ЕС на 10–20% в годовом выражении. Среди самых востребованных направлений у россиян в 2024 году оказались Италия, Испания и Франция.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы