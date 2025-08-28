Эксперты дали советы по поддержанию порядка в доме

Эксперты в области организации пространства утверждают, что поддерживать порядок в доме без масштабных уборок можно с помощью микроорганизации. По их словам, для этого потребуется от пяти до пятнадцати минут в день. Об этом пишет Washington Post.

«Микроорганизация — это небольшие, точечные задачи, которые можно быстро выполнить — например, разобрать один ящик и привести в порядок полку. Это не требует полной перестановки в комнате или во всем доме», — утверждает дизайнер интерьеров Гала Магринья.

Издание называет микроорганизацию «образом мышления» и приводит в пример людей, которые используют так называемое «время ожидания» для выполнения небольших задач. Например, пока впытывается маска для лица или волос, можно разобрать аптечку, а время ожидания приготовления кофе можно посвятить разбору кухонных принадлежностей или контейнеров для хранения продуктов.

«Микросистемы помогают опережать хаос, создавая для каждой вещи логичное место, а микроорганизация сохраняет ощущение спокойствия и порядка надолго», — подчеркнула персональный стилист и имидж-консультант Синтия Кеннеди.

Специалисты рекомендуют разбить процесс на 30 дней и выполнять простые задачи небольшими порциями. Так, в первый день рекомендуется составить список дел, проанализировав самые проблемные зоны в доме. «Будьте беспощадны: откройте шкафы и ящики, загляните в углы и, самое главное, подумайте, где беспорядок мешает вам в быту», — говорят эксперты.

Во второй день они советуют создать график и выполнять по одной или две задачи в день, чтобы избежать перегрузки и сохранить мотивацию. Если список окажется слишком длинным, рекомендуется сосредоточиться на самых важных и значимых задачах, а остальные отложить на потом. Все остальные дни можно постепенно выполнять запланированные задачи, уделяя каждой не более 10–15 минут, считают эксперты.

«Особое внимание стоит уделить зонам с высокой проходимостью, таким как прихожая и вестибюль. Немного упорядоченности в этих местах поможет сохранить спокойствие и контроль над ситуацией», — уверен основатель и генеральный директор Roadway Moving Росс Сапир.

В последний день специалисты советуют наградить себя или хотя бы пройтись по дому и полюбоваться результатами проделанной работы.



