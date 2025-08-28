EN
Общество

Эксперты дали советы по поддержанию порядка в доме

2 минуты чтения 13:04 | Обновлено: 13:09

Эксперты в области организации пространства утверждают, что поддерживать порядок в доме без масштабных уборок можно с помощью микроорганизации. По их словам, для этого потребуется от пяти до пятнадцати минут в день. Об этом пишет Washington Post.

«Микроорганизация — это небольшие, точечные задачи, которые можно быстро выполнить — например, разобрать один ящик и привести в порядок полку. Это не требует полной перестановки в комнате или во всем доме», — утверждает дизайнер интерьеров Гала Магринья.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Издание называет микроорганизацию «образом мышления» и приводит в пример людей, которые используют так называемое «время ожидания» для выполнения небольших задач. Например, пока впытывается маска для лица или волос, можно разобрать аптечку, а время ожидания приготовления кофе можно посвятить разбору кухонных принадлежностей или контейнеров для хранения продуктов.

«Микросистемы помогают опережать хаос, создавая для каждой вещи логичное место, а микроорганизация сохраняет ощущение спокойствия и порядка надолго», — подчеркнула персональный стилист и имидж-консультант Синтия Кеннеди.

Специалисты рекомендуют разбить процесс на 30 дней и выполнять простые задачи небольшими порциями. Так, в первый день рекомендуется составить список дел, проанализировав самые проблемные зоны в доме. «Будьте беспощадны: откройте шкафы и ящики, загляните в углы и, самое главное, подумайте, где беспорядок мешает вам в быту», — говорят эксперты.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Во второй день они советуют создать график и выполнять по одной или две задачи в день, чтобы избежать перегрузки и сохранить мотивацию. Если список окажется слишком длинным, рекомендуется сосредоточиться на самых важных и значимых задачах, а остальные отложить на потом. Все остальные дни можно постепенно выполнять запланированные задачи, уделяя каждой не более 10–15 минут, считают эксперты.

«Особое внимание стоит уделить зонам с высокой проходимостью, таким как прихожая и вестибюль. Немного упорядоченности в этих местах поможет сохранить спокойствие и контроль над ситуацией», — уверен основатель и генеральный директор Roadway Moving Росс Сапир.

В последний день специалисты советуют наградить себя или хотя бы пройтись по дому и полюбоваться результатами проделанной работы.

