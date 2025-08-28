EN
СМИ рассказали о новом любимом миллиардере Трампа

2 минуты чтения 15:06

У президента США Дональда Трампа появился новый любимый миллиардер. Они регулярно играют в гольф и в целом очень близки, рассказал журналист Financial Times Дэвид Кеохейн в подкасте своего коллеги Марка Филиппино.

Речь идет об основателе фонда SoftBank, технологическом инвесторе, которого СМИ называют легендарным, Масаеси Соне. 

«Сон в этом деле очень хорош. Он отлично умеет сближаться с людьми, находящимися у власти. Он невероятно харизматичен, и, я думаю, он знает, как понравиться Трампу. Он пообещал инвестиции в размере 100 миллиардов, вышел на сцену с Трампом, а затем через пару месяцев вернулся в Белый дом с Сэмом Альтманом из OpenAI и Ларри Эллисоном из Oracle, обеспечив Трампу еще одну огромную победу в плане инвестиций в “Звездные врата”», — отметил Кеохейн.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

Проект «Звездные врата» (Stargate) — это новая компания, которая намерена инвестировать 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в создание в США инфраструктуры для искусственного интеллекта. Первоначальными инвесторами выступили SoftBank, OpenAI, Oracle и MGX. SoftBank и OpenAI являются ведущими партнерами Stargate. Так, SoftBank несет финансовую ответственность, а OpenAI — операционную. Сон, как сообщалось, станет председателем совета директоров Stargate.

По словам журналиста FT, Трамп и Сон часто и очень близко общаются. Огромное состояние Сона вкупе с готовностью рисковать импонируют Трампу. Кроме того,  Сон оказался полезным человеком в решении некоторых внешнеполитических вопросов. Так, его влияние и связи могут помочь Трампу в отношениях с Японией.

«Сон — бизнесмен. Он действует в личных интересах, поэтому японские дипломаты одновременно заинтригованы и стремятся воспользоваться этими отношениями, но также насторожены и разочарованы, поскольку его все чаще воспринимают как посредника. Его считают тем, кто фильтрует некоторые разговоры между Токио и Вашингтоном», — подчеркнул Кеохейн.

При этом японские власти, по его словам, понимают, что не могут полностью контролировать или даже понять Сона, так как его методы работы выходят за рамки норм Токио. «Возможно, это еще одна вещь, которая позволяет [Трампу и Сону] видеть мир с одного ракурса», — подытожил Кеохейн.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Ранее фаворитом Трампа и миллиардером номер один в Вашингтоне был основатель Tesla, SpaceX и других инновационных компаний Илон Маск. Он активно поддерживал и финансировал Трампа во время его предвыборной кампании. После его инаугурации Маск возглавил Департамент эффективности госуправления (DOGE), но спустя всего несколько месяцев раскритиковал «большой красивый законопроект» Трампа и лишился его благосклонности. 

После этого Маск и Трамп несколько раз ругались в соцсетях — каждый в своей. Миллиардер намекал на связь президента США с осужденным за сексуализированные преступления Джеффри Эпштейном, а глава Белого дома, в свою очередь, назвал Маска «слетевшим с катушек» и угрожал лишить его компании госконтрактов.

