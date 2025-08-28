EN
Экономика

СМИ: Индия увеличит закупки российской нефти

20:11

Нефтеперерабатывающие заводы Индии планируют увеличить закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с показателями августа, сообщает Reuters со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Новый пакет санкций Евросоюза, коснувшийся российской нефти, и повышение импортных пошлин США, которое президент страны Дональд Трамп обосновал продолжающимся российско-индийским сотрудничеством, пока не повлияли на отношения Москвы и Нью-Дели в сфере торговли энергоресурсами.

Журналисты называют Индию крупнейшим покупателем нефти из России, которая ранее поставлялась на западные рынки, но была вытеснена с них санкциями после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Индийские нефтеперерабатывающие заводы извлекают выгоду из покупки дешевой сырой нефти, отмечают журналисты.

Эта ситуация вызывает недовольство у Белого дома и Дональда Трампа, США подняли ставку пошлин для Индии до 50%, отмечает Reuters. Власти Индии публично заявляют о желании урегулировать конфликт с Вашингтоном по данному вопросу, однако одновременно премьер-министр страны Нарендра Моди отправился в турне для укрепления дипломатических связей с другими связями, сообщают журналисты.

Индийские и западные чиновники обмениваются обвинениями в адрес друга друга, пишет Reuters. США считает, что Нью-Дели «наживается» на низких ценах на российскую нефть, Индия же полагает, что страны Запада прибегают к «двойным стандартам», поскольку они сами продолжают закупать российские товары на миллиарды долларов.

Reuters сообщает, что России важно экспортировать больше нефти в сентябре из-за того, что плановые остановки НПЗ и атаки украинских войск сократили возможности Москвы по переработке сырой нефти в топливо. Альтернативными рынками поставки российской нефти остаются Китай и Турция. Прекращение поставок нефти из России в Индию, по мнению аналитиков, может привести к кратковременному скачку цен на нефть до 100 долларов за баррель.

