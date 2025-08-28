EN
Общество

Дрон вызвал серьезный пожар рядом с дворцом Путина

2 минуты чтения 10:55 | Обновлено: 13:09

Украинский беспилотник, упавший неподалеку от дворца Владимира Путина на мысе Идокопас в Геленджике, стал причиной крупного пожара. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как сообщалось, в лесу рядом с селом Криница, расположенном всего в десяти километрах от Идокопаса, возникло три очага пожара. Согласно первым оценкам, площадь возгорания составила примерно три тысячи квадратных метров, затем сообщалось, что пожар охватил вдвое большую территорию, а после этого ТАСС со ссылкой на МЧС написал, что горят  32 тысячи квадратных метров леса.

По данным агентства, из-за пожара возле побережья оказались заблокированы 23 человека, для эвакуации которых МЧС отправила катер. В свою очередь, глава администрации Геленджика Алексей Богодистов уточнил, что эвакуирована была местная база отдыха. 

Село Криница находится примерно в 30 километрах от Геленджика, а между ними расположен мыс, на котором стоит дворец, причастность Путина к которому власти уже много лет отрицают. 

Ранее «Проект» сообщал, что атаки украинских беспилотников заставили Путина изменить своим привычкам. Так, по данным издания, он практически перестал летать в Сочи, тогда как в довоенные годы часто проводил там значительную часть весны и осени. По словам источника «Проекта», после атак украинских беспилотников по целям в Сочи Путин счел поездки туда опасными для жизни. При этом в марте 2024 года там снесли его официальную резиденцию «Бочаров ручей», где он изолировался во время пандемии ковида..

