Общество

Власти разрешат проводить атаки на заблокированные в России интернет-ресурсы

2 минуты чтения 00:57 | Обновлено: 00:59

Минцифры подготовило поправки в законодательство, касающиеся борьбы с кибермошенничеством. В их рамках ведомство предложило ввести новую статью УК, устанавливающую ответственность за DDoS-атаки, сообщает «Агентство».

Журналисты отмечают, что власти планируют освободить от ответственности хакеров, которые будут совершать кибератаки на заблокированные в России интернет-ресурсы. В остальных случаях Минцифры предлагает наказывать нарушителей штрафом до пятисот тысяч рублей или ограничением свободы до двух лет.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Если предложения Минцифры будут приняты, то в УК появится статья 272.2 (злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи). Если ущерб от атаки превысит 250 тысяч рублей или приведет к «тяжким последствиям», то хакеры могут быть приговорены к четырем годам колонии, отмечают журналисты.

Опрошенные «Агентством» эксперты рассказали, что такое предложение Минцифры можно считать «фактической индульгенцией на “силовые” сетевые действия против “нежелательных” площадок». Сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал, что DDoS-атаки, взломы или иное воздействие против заблокированных независимых СМИ, правозащитных организаций или зарубежных сервисов не будут образовывать состава преступления.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

Дарбинян считает, что такая формулировка противоречит базовым принципам российского уголовного законодательства (неизбирательность защиты прав, равная охрана собственности и информации), а также статьям 19 и 29 Конституции России о равенстве перед законом и свободе слова и информации.

Юрист правозащитной организации «Первый отдел» Евгений Смирнов рассказал, что эта норма поможет вывести из-под ответственности чиновников, которые занимаются блокировками ресурсов. Также эксперты отмечают, что новая статья предлагается Минцифры, поскольку часть «классических» DDoS-атак сегодня «выпадают» из уголовно-правового поля России. Всего в предложенных поправках фигурируют 12 поправок в Уголовный кодекс и 14 в Уголовно-процессуальный, пишет «Агентство».

