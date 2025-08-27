Подросток умер от заражения крови из-за врачебной ошибки

В Ставропольском крае от заражения крови 26 августа умер 15-летний подросток из Дагестана, сообщила его старшая сестра телеграм-каналу «Нетипичная Махачкала». Она обвинила врачей из Центральной районной больницы Дербента в том, что на прошлой неделе они поставили ее брату неправильный диагноз, когда он пожаловался на боль в руке.

Девушка рассказала «Нетипичной Махачкале», что у ее брата отекла рука и он начал жаловаться на сильную боль. Телеграм-канал Baza уточнил, что медики впервые осмотрели 15-летнего Агамагомеда 19 августа. В ЦРБ Дербента у мальчика диагностировали ушиб и выписали компрессы.

Несмотря на компрессы и прием обезболивающих, у Агамагомеда продолжала болеть рука. Его родственники еще несколько раз попытались обратиться в больницу, но каждый раз им заявляли, что это ушиб. 23 августа подростку вызвали скорую помощь, но приехавшие медики также сказали, что не повезут в больницу человека с ушибом.

Вчера семья отвезла мальчика в больницу в Ставропольском крае, где у него нашли заражение крови и извлекли из руки гной. Позднее он умер в реанимации.

Сестра Агамагомеда предполагает, что у него заболела рука после того, как его укусило какое-то животное или насекомое, а он этого не заметил. Девушка заявила, что «не оставит безнаказанными» действия врачей из Дербента.

Дагестанская прокуратура начала проверку сообщения об оказании некачественной медицинской помощи 15-летнему подростку в Дербенте, сказано в пресс-релизе. Прокуратура пообещала выяснить, соблюдались ли требования по лечению несовершеннолетних.

Следственный комитет Ставрополья сообщил, что вчера в больницу села Летней Ставки обратился подросток с травмами руки, однако медикам не удалось его спасти. В СК отметили, что мальчик получил травму на территории другого субъекта. Силовики планируют провести судебно-медицинскую экспертизу и выяснить все обстоятельства смерти дагестанца.