Общество

Трамвай сошел с путей из-за заасфальтированных по ошибке рельсов

2 минуты чтения 16:45 | Обновлено: 16:46

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов после того, как местные рабочие заасфальтировали пути во время ночного ремонта дороги. Об этом сообщает РБК и «Екатеринбург онлайн».

Как заявили в мэрии Екатеринбурга, подрядчики положили асфальт между рельсами, и покрытие оказалось выше самих путей. Первый трамвай, который поехал по маршруту около семи утра «с полной уверенностью в том, что с путями все в порядке», сошел с рельсов, заявили в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в трамвае было немного людей, а сам он двигался на небольшой скорости, «просто съехал на ровную поверхность» и не получил повреждений. В мэрии Екатеринбурга случившееся назвали «технологическим сбоем» и заявили, что «Гортранс» рассматривает возможность взыскания убытков. 

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

«Екатеринбург онлайн» пишет, что на место инцидента снова отправили рабочих, которые должны снять асфальт с трамвайных путей. Движение трамваев на некоторое время задержали, но, по данным РИА «Новости», его уже восстановили.

«Только в нашей стране могут асфальт закатать на уровне рельс», — возмутились местные жители. По данным «Екатеринбурга онлайн», это уже не первое происшествие с трамваем за это лето. Так, в июле трамвай сошел с рельсов и снес ограждение. Возможно причиной ДТП назвали тогда назвали неисправность стрелки на путях.

В прошлом году два трамвая столкнулись в Кемерове, в результате чего пострадали более ста человек. На опубликованных в сети записях видно, как один из трамваев вошел в поворот на большой скорости, и из него на проезжую часть выпали несколько человек.

