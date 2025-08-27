Трамвай сошел с путей из-за заасфальтированных по ошибке рельсов

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов после того, как местные рабочие заасфальтировали пути во время ночного ремонта дороги. Об этом сообщает РБК и «Екатеринбург онлайн».

Как заявили в мэрии Екатеринбурга, подрядчики положили асфальт между рельсами, и покрытие оказалось выше самих путей. Первый трамвай, который поехал по маршруту около семи утра «с полной уверенностью в том, что с путями все в порядке», сошел с рельсов, заявили в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку в трамвае было немного людей, а сам он двигался на небольшой скорости, «просто съехал на ровную поверхность» и не получил повреждений. В мэрии Екатеринбурга случившееся назвали «технологическим сбоем» и заявили, что «Гортранс» рассматривает возможность взыскания убытков.

«Екатеринбург онлайн» пишет, что на место инцидента снова отправили рабочих, которые должны снять асфальт с трамвайных путей. Движение трамваев на некоторое время задержали, но, по данным РИА «Новости», его уже восстановили.

«Только в нашей стране могут асфальт закатать на уровне рельс», — возмутились местные жители. По данным «Екатеринбурга онлайн», это уже не первое происшествие с трамваем за это лето. Так, в июле трамвай сошел с рельсов и снес ограждение. Возможно причиной ДТП назвали тогда назвали неисправность стрелки на путях.

В прошлом году два трамвая столкнулись в Кемерове, в результате чего пострадали более ста человек. На опубликованных в сети записях видно, как один из трамваев вошел в поворот на большой скорости, и из него на проезжую часть выпали несколько человек.