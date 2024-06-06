В результате столкновения трамваев в Кемерове пострадали более 100 человек

В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали 108 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Дмитрия Анисимова.

По его словам, 60 человек выписали домой, в стационаре остаются еще 20. При этом 28 человек, которые самостоятельно обратились к медикам, проходят обследования. Ранее Анисимов сообщил, что в результате столкновения трамваев один человек скончался в больнице.

Два трамвая в Кемерове столкнулись 6 июня рано утром. На записях, которые опубликовали телеграм-каналы, видно, как трамвай вошел в поворот на большой скорости. В это время некоторые пассажиры выпали из трамвая. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК).

В Кемеровской электротранспортной компании заявили, что рассматривают две версии произошедшего: техническая неисправность и человеческий фактор. Там подчеркнули, что трамвай, вышедший на рейс, был исправным. Согласно сообщению, перед выходом на маршрут он не заезжал в ремонтные цеха и проблем с тормозами у него не было.

После ДТП мэр Кемерова Дмитрий Анисимов заявил, что износ трамваев в городе достигает 90%. «Они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет. Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — сказал Анисимов.

В конце 2022 года мэр Кемерова сообщал о старте программы модернизации в 2023-м. Тогда он ставил задачу полностью обновить трамвайный парк до конца 2027 года.

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