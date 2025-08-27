EN
СМИ узнали о массовых сокращениях в RuTube

2 минуты чтения 11:54

Принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» российский видеохостинг RuTube начал массово увольнять своих сотрудников. Об этом сообщает издание Frank Media, ссылаясь на два близких к компании источника.

По их словам, причиной значительного сокращения персонала стало объединение в единую платформу трех медиа-активов «Газпром-медиа холдинга» — видеопортала RuTube, онлайн-кинотеатра Premier и приложения для коротких вертикальных видео Yappy.

«Нам сказали, что нас увольняют по соглашению сторон и выплатят два месячных оклада, так как RuTube в нынешнем виде работать не будет. Во всех этих компаниях были дублирующие должности, и поскольку сейчас будет одна большая платформа, то многие позиции не нужны. В отделе кадров добавили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат сотрудников», — рассказал один из собеседников издания, добавив, что сокращение штата видеохостинга планируется завершить «в кратчайшие сроки».

В свою очередь, в пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что в связи с грядущим объединением нескольких сервисов компания «рассматривает разные варианты реструктуризации и оптимизации функционала команд». 

В июне о планах по запуску единой медиа-платформы на базе RuTube, Premier и Yappy сообщил гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. В частности, он уточнил, что единая платформа должна заработать уже в первой половине 2026 года под брендом RuTube. «Объединяются многие сервисы: например, на Yappy имеются маркетинговые инструменты для Premier, на RuTube есть “шортсы”, которые делает команда Yappy. Ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 года это будет единая платформа!» — утверждал Жаров.

Между тем, как отмечает Frank Media, ссылаясь на отчетность компании, медиа-бизнес по-прежнему приносит «Газпрому» убытки. Так, в 2024 году они составили 247 миллионов рублей при выручке в 163,5 миллиарда.

