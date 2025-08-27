Россияне назвали лучшие экранизации последних лет

Каждый четвертый россиянин считает лучшей экранизацией последних лет картину Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», сообщает журнал «Сноб» со ссылкой на исследование ко Дню российского кино. Опрос провели «Ростелеком» и книжный онлайн-сервис LiveLib.

Фильм «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова назвали лучшим 26% опрошенных. Главные роли в нем сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Второе место с результатом 17% занял «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

На третьей строчке рейтинга оказался сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», за него проголосовали 16% россиян. Сериал основан на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

Согласно исследованию, больше всего россияне ждут экранизации повести «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких. Сериал режиссера Дмитрия Тюрина выйдет не раньше 2026 года. Эту премьеру ожидают 26% опрошенных.

22% россиян ждут выхода фильма Александра Домогарова-младшего «Отель “У погибшего альпиниста”», а 19% ждут выхода картины «Вовка в Тридевятом царстве».

Также авторы опроса узнали у россиян, экранизацию каких произведений они бы хотели увидеть. Четверть респондентов (24%) назвали роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 17% посмотрели бы фильм «Путешествие из Петербурга в Москву» по повести Александра Радищева, а 16% мечтают об экранизации романа «Дом, в котором…» Мариам Петросян.

Фильм «Мастер и Маргарита» стал одним из самых обсуждаемых в современной России, отметил кинокритик Алексей Артамонов. Z-блогеры, пропагандисты и депутаты обвиняли авторов в критике СССР и России.