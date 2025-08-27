Составлен портрет претендующей на ипотеку российской семьи

Средний возраст ипотечного заемщика с детьми в России составляет 35 лет, основное количество заявок в банки поступает от людей в возрасте 25-44 лет. Об этом в пресс-релизе сообщает платформа «Банки.ру» со ссылкой на результаты собственного исследования.

В 2025 году россияне с детьми чаще всего просят ипотеку на покупку вторичного жилья. Эта категория была самой популярной и в прошлом году, однако ее доля по сравнению с 2024 годом сократилась на 10%. Одновременно на 6% увеличился спрос на покупку первичного жилья с использованием ипотеки.

Купила кофе и пропала В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное Криминал 15 минут чтения

За первые пять месяцев 2025 года средняя сумма ипотеки, которую должны выплатить семьи, выросла на 10% и составила 4,4 миллиона рублей, отмечают исследователи. Самую большую сумму запрашивают семьи с двумя детьми (4,5 миллиона), самую маленькую — семьи с одним ребенком (4,2 миллиона).

Средний размер первоначального взноса по ипотеке у семей с детьми вырос с 29,4% в 2024 году до 33,3% в 2025 году. Самым большим он оказался у семей с одним ребенком. Наименьший взнос в текущем году оказались готовы вносить многодетные семьи.

В 2025 году большинство заемщиков (52%) имели среднее или средне специальное образование, 40% — высшее. Основная часть подавших заявки на получение ипотеки работает по контракту или трудовому договору (77%), самозанятых оказалось 8%, людей с неофициальным трудоустройством — 6%.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Доход семей с детьми, желающих получить ипотеку, увеличился у всех категорий за исключением имеющих двоих детей, отмечает «Банки.ру». Самый низкий доход был у семей с одним ребенком (146 тысяч рублей в месяц), самый высокий — у многодетных семей (170 тысяч).

Чаще всего семьи с детьми оставляли заявку на получение ипотеки в Москве (19,9%), Краснодарском крае (5,8%) и Санкт-Петербурге (5,2%). В топ-10 также вошли Московская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Ростовская области, а также Татарстан и Пермский край.