Общество

Составлен портрет претендующей на ипотеку российской семьи

2 минуты чтения 17:58

Средний возраст ипотечного заемщика с детьми в России составляет 35 лет, основное количество заявок в банки поступает от людей в возрасте 25-44 лет. Об этом в пресс-релизе сообщает платформа «Банки.ру» со ссылкой на результаты собственного исследования.

В 2025 году россияне с детьми чаще всего просят ипотеку на покупку вторичного жилья. Эта категория была самой популярной и в прошлом году, однако ее доля по сравнению с 2024 годом сократилась на 10%. Одновременно на 6% увеличился спрос на покупку первичного жилья с использованием ипотеки.

За первые пять месяцев 2025 года средняя сумма ипотеки, которую должны выплатить семьи, выросла на 10% и составила 4,4 миллиона рублей, отмечают исследователи. Самую большую сумму запрашивают семьи с двумя детьми (4,5 миллиона), самую маленькую — семьи с одним ребенком (4,2 миллиона).

Средний размер первоначального взноса по ипотеке у семей с детьми вырос с 29,4% в 2024 году до 33,3% в 2025 году. Самым большим он оказался у семей с одним ребенком. Наименьший взнос в текущем году оказались готовы вносить многодетные семьи.

В 2025 году большинство заемщиков (52%) имели среднее или средне специальное образование, 40% — высшее. Основная часть подавших заявки на получение ипотеки работает по контракту или трудовому договору (77%), самозанятых оказалось 8%, людей с неофициальным трудоустройством — 6%.

Доход семей с детьми, желающих получить ипотеку, увеличился у всех категорий за исключением имеющих двоих детей, отмечает «Банки.ру». Самый низкий доход был у семей с одним ребенком (146 тысяч рублей в месяц), самый высокий — у многодетных семей (170 тысяч).

Чаще всего семьи с детьми оставляли заявку на получение ипотеки в Москве (19,9%), Краснодарском крае (5,8%) и Санкт-Петербурге (5,2%). В топ-10 также вошли Московская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Ростовская области, а также Татарстан и Пермский край.

