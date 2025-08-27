EN
Билеты на Полину Гагарину пропали с продажи в Казахстане после протестов местных жителей

2 минуты чтения 14:02

Билеты на концерт российской певицы Полины Гагариной в Астане исчезли с казахстанского сайта Zakazbiletov, обратила внимание «Газета.ру». Выступление Гагариной в столичном Конгресс-холле запланировано на 27 ноября, о его отмене организаторы пока не сообщали.

Это уже вторая попытка певицы выступить в Казахстане после начала полномасштабного вторжения в Украину. В конце 2022 года ее концерт в Алматы был отменен из-за протестов казахстанцев. Выступление Гагариной в рамках тура с названием «Обезоружена» должно было состояться 14 февраля 2023 года.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика

Польское издание «Вот Так» отмечает, что некоторые посты в Threads с призывами к бойкоту концерта Гагариной в Казахстане набирают тысячи лайков, а пользователи оставляют под ними сотни комментариев. Также сервису Zakazbiletov пришлось отключить комментарии под анонсом выступления российской певицы.

Прошлым летом Евросоюз ввел санкции против Гагариной за поддержку войны в Украине и Владимира Путина. Европейские чиновники подчеркнули, что Гагарина регулярно выступает на пропагандистских мероприятиях, поддерживая действия, направленные против территориальной целостности Украины.

«Больше не хочу иметь никаких дел с Полиной Гагариной»
«Больше не хочу иметь никаких дел с Полиной Гагариной»
Промоутер Семен Гальперин — о том, как государство давит на концертную индустрию и почему высказывания музыкантов о войне важны
Общество

После введения санкций против Гагариной ее страница в Spotify была удалена. Издание the Flow отметило, что в 2021 году она участвовала на этой площадке в кампании Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии.

В 2023 году Гагарина вошла в группу по выдвижению Владимира Путина на выборы 2024 года. Согласно законодательству о выборах, гражданин России может стать кандидатом-самовыдвиженцем на выборах президента России, если за это проголосует инициативная группа из 500 человек.

