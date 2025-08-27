EN
Криминал

Мужчина изнасиловал гражданку Украины около Эйфелевой башни

2 минуты чтения 10:55

В Париже около Эйфелевой башни в ночь на 25 августа была изнасилована 32-летняя гражданка Украины, сообщила газете Le Parisien городская прокуратура. 

По данным издания, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, затащил женщину в кусты и изнасиловал. Это произошло на Марсовом поле, напротив Эйфелевой башни. Дежурившие рядом полицейские услышали крики пострадавшей женщины и задержали подозреваемого мужчину.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

Мужчина утверждает, что ему 17 лет и он приехал из Ливии, однако у него не было при себе каких-либо документов. Силовики заявили, что продолжают устанавливать личность задержанного человека. Они добавили, что им нужно будет повторно допросить пострадавшую женщину, потому что она «не говорит по-французски и находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент прибытия полиции».

Le Parisien отмечает, что случаи сексуализированного насилия у подножия Эйфелевой башни — «обычное явление» для популярного парка в центре города. Так, в 2023 году там были изнасилованы мексиканская туристка и полицейская из Англии. Прошлой осенью две гражданки Латвии пострадали от сексуализированного насилия со стороны четверых мужчин.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

В прошлом году министр культуры Франции и мэр VII округа Парижа Рашида Дати заявила на собрании жителей района, что сексуализированные нападения на Марсовом поле происходят ежедневно. По ее словам, району не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать безопасность. Однако издание сообщает, что это утверждение расходится с официальной статистикой.

Городская полиция сообщила Le Parisien, что из известно о пяти изнасилованиях на Марсовом поле в 2023 году и об одном — в 2024. Также в 2024 году в этом парке было зафиксировано семь случаев сексуализированного насилия.

