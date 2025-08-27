EN
EN
Экономика

В Европе заявили о невозможности отказа от бензиновых и дизельных двигателей

09:51

Представители европейских автопроизводителей заявили, что план властей ЕС по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания больше не является реалистичным. Как передает Bloomberg, они подчеркнули, что климатические правила, соблюдать которые пытаются европейские власти, грозят ослабить автомобильную промышленность региона и ее сеть поставщиков.

Лидеры основных лоббистских групп европейской автомобильной отрасли написали письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем они призвали  пересмотреть планы по постепенному отказу к 2030 году от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. По словам авторов письма, доминирование Китая в цепочке поставок электромобилей и новые торговые барьеры США создали серьезные препятствия в реализации этого плана.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
6 минут чтения

«План трансформации европейской автомобильной промышленности должен выйти за рамки идеализма и признать текущие промышленные и геополитические реалии», — говорится в письме, подписанном президентами Европейской ассоциации автопроизводителей и президент Европейской ассоциации поставщиков автомобильных деталей Олой Каллениусом и Маттиасом Цинком.

Так, они, в частности, заявили, что «достижение целевых показателей по выбросам углекислого газа к 2030 и 2035 годам в современном мире просто нереально». Это заявление представителей автопроизводителей, как отмечает Bloomberg, подчеркивает растущее противоречие между климатическими амбициями Европы и экономическими трудностями, с которыми сталкивается крупнейший производственный сектор блока.

Несмотря на то, что Европа производит десятки моделей электромобилей, они по-прежнему составляют лишь около 15% продаж, а внедрение электротранспорта в странах ЕС происходит неравномерно.

Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Норвегия переходит на электрокары за счет владельцев обычных машин. Поможет ли это остановить изменение климата?
8 минут чтения

Так, осенью прошлого года стало известно, что в Норвегии, которая не входит в Евросоюз, но тесно с ним сотрудничает, число электромобилей впервые превысило количество машин с бензиновыми двигателями. Эта страна стала мировым лидером в переходе на «зеленый транспорт» благодаря политике «загрязнитель должен платить», в рамках которой владельцев электрокаров освобождают от налогов, дают льготы на парковку и разрешают ездить по выделенным полосам. Однако еще тогда отмечалось, что дороговизна электрических автомобилей остается главным барьером для повторения норвежского опыта в других странах.

