EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры начали менять правила управления в компаниях

2 минуты чтения 18:31

Представители поколения Z отказываются от традиционного восприятия успеха на работе — они предпочитают совмещать личностный рост с построением стратегии достижения финансовой стабильности вместо нарушения баланса между работой и личной жизнью. Об этом со ссылкой на данные исследований пишет Fortune.

Также исследователи считают, что зумеров можно назвать «настоящим поколением подработок» — 57% из них имеют какую-либо работу помимо основной. Дополнительная занятость играет важную роль в построении идентичности — молодые люди считают ее возможностью выразить себя так, как не могут сделать в рамках основной карьерной траектории.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Для многих зумеров основная работа является источником финансирования настоящего «проекта страсти», пишут журналисты. Среди самых популярных направлений подработки оказалась занятость в сферах медицинской помощи, перевода, бухгалтерии, создания контента и графического дизайна. Дополнительная занятость предоставляет зумерам возможности для творчества, а также выражения себя через предпринимательство и активизм, которых они не имеют в другом месте работы.

Fortune отмечает, что исследователи продолжают спорить о том, как зумеры воспринимают работу с менеджерскими функциями. По данным последнего опроса Glassdoor, 68% респондентов среди поколения Z заявили, что не стали бы заниматься управлением, если бы не стимул в виде зарплаты или должности. Авторы работы сделали вывод, что молодые люди отказываются от традиционной модели роста внутри корпораций, предпочитая «гладкую» карьерную линию, обещающую большую мобильность.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Другие исследователи раскритиковали такие выводы — они заявили, что на данный момент не существует подтверждений того, что зумеры сознательно избегают управленческих должностей. Однако их понимание карьерного роста все же отличается от ранее существовавших стандартов — эти позиции они воспринимают не в качестве ценных из-за своего статуса, а из-за возможностей для роста, которые они предоставляют.

При этом менталитет зумеров оказывает влияние на корпоративную культуру — они предпочитают более гибкий подход к работе. Например, они приветствуют наставничество и программы адаптации на рабочем месте, отказ от строго стандарта работы с «9 до 5», а также стараются сократить объем работы, выполняемой в летний период.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти