Зумеры начали менять правила управления в компаниях

Представители поколения Z отказываются от традиционного восприятия успеха на работе — они предпочитают совмещать личностный рост с построением стратегии достижения финансовой стабильности вместо нарушения баланса между работой и личной жизнью. Об этом со ссылкой на данные исследований пишет Fortune.

Также исследователи считают, что зумеров можно назвать «настоящим поколением подработок» — 57% из них имеют какую-либо работу помимо основной. Дополнительная занятость играет важную роль в построении идентичности — молодые люди считают ее возможностью выразить себя так, как не могут сделать в рамках основной карьерной траектории.

Для многих зумеров основная работа является источником финансирования настоящего «проекта страсти», пишут журналисты. Среди самых популярных направлений подработки оказалась занятость в сферах медицинской помощи, перевода, бухгалтерии, создания контента и графического дизайна. Дополнительная занятость предоставляет зумерам возможности для творчества, а также выражения себя через предпринимательство и активизм, которых они не имеют в другом месте работы.

Fortune отмечает, что исследователи продолжают спорить о том, как зумеры воспринимают работу с менеджерскими функциями. По данным последнего опроса Glassdoor, 68% респондентов среди поколения Z заявили, что не стали бы заниматься управлением, если бы не стимул в виде зарплаты или должности. Авторы работы сделали вывод, что молодые люди отказываются от традиционной модели роста внутри корпораций, предпочитая «гладкую» карьерную линию, обещающую большую мобильность.

Другие исследователи раскритиковали такие выводы — они заявили, что на данный момент не существует подтверждений того, что зумеры сознательно избегают управленческих должностей. Однако их понимание карьерного роста все же отличается от ранее существовавших стандартов — эти позиции они воспринимают не в качестве ценных из-за своего статуса, а из-за возможностей для роста, которые они предоставляют.

При этом менталитет зумеров оказывает влияние на корпоративную культуру — они предпочитают более гибкий подход к работе. Например, они приветствуют наставничество и программы адаптации на рабочем месте, отказ от строго стандарта работы с «9 до 5», а также стараются сократить объем работы, выполняемой в летний период.