Водитель автобуса умер за рулем и протаранил несколько автомобилей

В Новосибирске водитель маршрутного автобуса скончался прямо во время выполнения рейса. Потерявший управление «НефАЗ» врезался в припаркованные машины, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, ДТП произошло около восьми утра 26 августа на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска. Автобус №60, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения, потерял управление и протаранил припаркованные автомобили Toyota Mark, Chery Tiggo и Volkswagen Polo.

В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находились 10 человек. По словам сотрудников ГАИ, никто из них не пострадал. В поврежденных автомобилях в момент столкновения никого не было. Причину смерти водителя устанавливают медики.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося уточняются.

По данным полиции, с начала 2025 года количество ДТП в Новосибирской области выросло почти на 20% по сравнению с первым полугодием 2024-го. Погибли 30 человек, из них трое — дети до 16 лет. При этом, как заявил начальник управления дорожного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов, негативная тенденция не связана с качеством дорог в регионе. Основная причина, по его мнению, в «низком уровне подготовки как самих водителей, так и пешеходов».

«Почему растет аварийность? Потому что что-то изменилось в самосознании людей: никто не боится нарушать ПДД, никто не стремится избегать подобных ситуаций», — говорится в специальном докладе чиновника. Он подчеркнул, что необходимо формировать «культуру вождения».

Ранее стало известно, что МВД в рамках стратегии повышения безопасности на дорогах предлагает скорректировать правила допуска к вождению людей старше 60 лет. В полиции приводят статистику, согласно которой водители старшего возраста чаще становятся виновниками ДТП.