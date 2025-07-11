Полиция захотела изменить правила допуска пожилых россиян к вождению из-за частых ДТП

Российские власти захотели изменить правила допуска к вождению людей старше 60 лет, следует из представленного МВД проекта указа о стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года.

Согласно документу, водители старшего возраста становятся виновниками ДТП чаще других участников дорожного движения. По данным полиции, с 2017 по 2024 год число аварий, которые устроили водители старше 60 лет, выросло на 25%. Число погибших выросло на 33%, а раненых — на 22%.

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МВД также утверждает, что на водителей старшего возраста приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. В полиции отметили, что из-за снижения численности населения и его общего старения к 2030 году доля россиян старше 60 лет составит 25,8%, а к 2036 — 27,7%

Авторы проекта указа предлагают «совершенствовать механизмы определения пригодности [водителей старшего возраста] к безопасному участию в дорожном движении». Также документ предусматривает адаптацию пожилых водителей, а также развитие инфраструктуры и конструкции транспортных средств.

В полиции отметили, что в 2024 году на 34,5% по сравнению с прошлым годом выросло число аварий, произошедших из-за водителей в состоянии наркотического опьянения. По статистике, каждый десятый погибший в происшествиях на дорогах попал в ДТП, в котором за рулем одного из автомобилей был водитель в состоянии наркотического опьянения.

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Также МВД сообщает, что с 2021 года на 22% выросло число погибших в ДТП, которые произошли по вине иностранцев.

Авторы документа сообщили, что в 2022 году «основные транспортные артерии стали работать в режиме перегрузки, что привело к обострению угроз безопасности дорожного движения». В МВД указали, что «на фоне изменения геополитической обстановки» российская дорожная инфраструктура оказалась «не готова» к изменениям.