Аномальная жара ускоряет старение людей

Группа ученых из Китая, Тайваня и США выяснила, что многократное воздействие аномальной жары на людей ускоряет старение. Исследователи считают, что эффект такого воздействия сопоставим с вредом от курения, алкоголя, неправильного питания и недостаточной физической активности. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, экстремальные температуры становятся все более распространенным явлением из-за климатического кризиса и могут нанести вред здоровью миллиардов людей. Ранее эксперты уже выяснили, что волны тепла провоцируют всплески ранней смертности, однако в новом исследовании ученые оценили долгосрочные последствия жары.

В ходе работы исследователи наблюдали за 25 тысячами жителей Тайваня на протяжении 15 лет и сравнивали восприятие их организмом волн тепла с биологическим возрастом. Выяснилось, биологический возраст увеличивался примерно на девять дней у людей, которые пережили на четыре дня больше тепловых волн в течение двух лет. Особенно эта тенденция касалась работников физического труда, которые проводят много времени на улице — их биологический возраст увеличился на 33 дня.

Ученые отметили, что эти показатели могут показаться незначительными, однако зафиксированные ими изменения произошли всего за два года. По их словам, от аномальной жары страдают все слои населения, а более старший биологический возраст является весомым предвестником ранней смерти.

«Если воздействие аномальной жары будет накапливаться в течение нескольких десятилетий, последствия для здоровья будут гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Аномальная жара приходит чаще и длится дольше», — заявил руководитель исследования Цуй Го из Гонконгского университета.

Для оценки состояния здоровья ученые использовали несколько методов диагностики: они измеряли артериальное давление, уровень воспаления в организме, уровень холестерина, а также анализировали функции легких, печени и почек. Отмечается, что причины взаимосвязи воздействия аномальной жары и ускоренного старения пока неизвестны. Ученые предположили, что это может быть связано с повреждением ДНК.

