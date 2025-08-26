СМИ сообщили о «существенном сдвиге» в позиции Вашингтона по Украине

США готовы подключить к будущим гарантиям безопасности Украины собственные стратегические ресурсы. Речь идет о средствах разведки, наблюдения, командования и управления. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников. По данным издания, эти возможности должны обеспечить европейским союзникам Украины контроль над ситуацией, если после заключения мира в стране будет развернута международная миссия.

Как сообщили собеседники издания, США также не исключают участия в европейском проекте по усилению украинской ПВО. Они расценивают эти инициативы как сигнал о «существенном сдвиге» в политике администрации Дональда Трампа. Ранее в этом году она исключала любое участие США в гарантиях безопасности для Украины после окончания конфликта, подчеркивает FT.

Основу будущей миротворческой миссии, по замыслу, составит так называемая «коалиция желающих», в которую входят в основном союзники Украины из числа стран ЕС. Однако европейские чиновники признают, что без американской поддержки развертывание войск в Украине будет невозможным, говорится в публикации.

Источники издания напоминают, что Вашингтон уже поставляет Киеву комплексы Patriot. Однако возможная поддержка США, о которой речь идет сейчас, может включать использование авиации, наземных радаров и логистики, которые обеспечат работу воздушного щита и бесполетной зоны над Украиной под контролем европейских союзников. Кроме того, планы предусматривают создание демилитаризованной зоны, патрулируемой миротворцами из третьей страны, согласованной Киевом и Москвой.

Как отмечает FT, участие США в этом процессе по-прежнему остается условным. Вашингтон ожидает, что европейские страны возьмут на себя обязательство направить в Украину десятки тысяч военнослужащих. При этом Белый дом не допускает размещения американских военных на украинской территории. Тем не менее в Брюсселе и других столицах предложение США считают свидетельством готовности Вашингтона играть более активную роль в формировании послевоенной системы безопасности Украины.