Проводившего радиационные замеры российского ученого депортировали из Монголии

Власти Монголии депортировали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, ранее задержанного из-за проведения радиационных замеров на территории страны. О выдворении Ожаровский сообщил в своем телеграм-канале.

За несколько часов до депортации ученый писал о вызове в полицию Монголии. Через 12 часов он опубликовал фотографию с пограничным российским знаком, не сообщив подробностей о процедуре депортации.

О задержании Ожаровского впервые сообщил The Insider 19 августа, позже ученый подтвердил эту информацию в своих социальных сетях. Мужчина утверждал, что полиция и миграционная служба страны задержали его во время проведения радиационных замеров на территории Монголии. В страну он прибыл по приглашению местных активистов.

Они просили ученого разобраться, есть ли в стране радиоактивное загрязнение. Ожаровскому, как сообщали СМИ, удалось найти его очаг рядом с действующим местом добычи урана в пустыне Гоби. После этого мужчина отправился проводить замеры рядом со старым местом добычи.

Ученый заявлял, что при задержании у него забрали паспорт, но не объяснили причину, по которой силовики проявили интерес к его деятельности. Во время пересечения границы Ожаровский, как отмечал The Insider, указал деловые интересы в качестве одной из целей поездки.

Источники журналистов утверждали, что после задержания монгольские СМИ публиковали материалы, в которых Ожаровский назывался «российским агентом КГБ, шпионом, который решил приехать сорвать плодотворное сотрудничество Монголии и Франции по добыче урана».

Позже Ожаровского освободили, его подозревали в использовании прибора, незарегистрированного в Монголии и в неверных показаниях дозиметров. Ученый согласился с первым пунктом, однако заявил, что показатели его замеров были верны и предложил властям страны «дуэль на дозиметрах» — провести замеры на двух приборах и сравнить показатели.