Врачи назвали неожиданную причину повышенного риска смерти при остановке сердца у женщин

2 минуты чтения 19:00

У женщин на 23% меньше шансов выжить при остановке сердца в общественном месте, чем у мужчин. Это показало исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации в Анахайме. Как выяснилось, прохожие реже оказывают женщинам сердечно-легочную реанимацию, и это напрямую снижает вероятность спасения, сообщает CBS News.

Авторы работы проанализировали почти 20 тысяч случаев внезапной остановки сердца в США и выяснили, что помощь в виде непрямого массажа сердца получили только 39% женщин, тогда как среди мужчин — 45%.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

По словам руководителя исследования Одри Блюэр, причиной может быть страх навредить или неловкость из-за необходимости прикасаться к груди женщины. «Это может казаться пугающим — сильно и быстро надавливать на центр груди. Некоторые боятся, что сделают хуже», — сказала она.

Другой автор работы, доктор Бенджамин Абелла, подчеркнул, что при правильной технике прямого контакта с грудью нет, потому что руки нужно класть в центр грудной клетки. Но, тем не менее, это многих смущает. По его словам, в ситуации остановки сердца любые сомнения или смущение могут стоить жизни.

Как пишет CBS News, отличий по гендеру при оказании сердечно-легочной реанимации дома исследование не выявило, поскольку  помощь чаще оказывают родственники или знакомые. Однако результаты указывают, что программа обучения реанимации требует пересмотра. Один из исследователей указал на то, что тренировочные манекены традиционно изображают мужской торс, что может закреплять предвзятость.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

В публикации отмечается, что эта тема вызвала живую дискуссию. Один из врачей признался, что в течение многих лет опасался, что крупная грудь у женщин может мешать правильному размещению электродов дефибриллятора.

В тот же день на конференции в Анахайме, по информации CBS News, представили еще одну резонансную работу. Она показала, что риск остановки сердца во время или вскоре после секса крайне мал, но выше он у мужчин. Так, за 13 лет в районе Портленда исследователи зафиксировали более 4500 случаев внезапной остановки сердца, и только 34 из них были связаны с сексуальной активностью. 32 случая пришлись на мужчин, большинство из которых уже имели сердечные заболевания.

