Подросток объяснил изнасилование четырехлетней родственницы «просмотром TikTok»

В Ысык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана 14-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании четырехлетней девочки, сообщило издание 24KG со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным омбудсмена Кыргызстана Джамили Джаманбаевой, пострадавшая — близкая родственница подростка.

Мать девочки развелась и одна воспитывает двоих детей, пишет Джаманбаева. Женщина оставляла детей у родственников и ездила работать в столицу республики Бишкек. Когда она узнала о произошедшем, у нее случился микроинсульт.

Женщина отказалась писать заявление об изнасиловании в милицию. Из-за этого сотрудники районного отдела по защите семьи и детей назначили девочке законного представителя.

Против подростка было возбуждено дело об изнасиловании. По данным омбудсмена, на допросе он заявил, что «его подтолкнули просмотренные видео из социальной сети TikTok».

Девочка попала в больницу Бишкека 18 августа, пишет 24KG. Джаманбаева сообщает, что медики подтвердили факт насилия. Ее мать после инсульта также проходит лечение в больнице.

По словам чиновницы, районные соцработники проводят реабилитацию девочки по индивидуальному плану. Она призвала родителей контролировать, что их дети смотрят в интернете, а государственные органы — активнее заниматься профилактикой преступлений.

