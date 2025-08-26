СМИ рассказали о вариантах гарантий безопасности Украине

Журналисты Bloomberg проанализировали возможные варианты предоставления гарантий безопасности Украине после завершения конфликта с Россией.

Они отмечают, что эти гарантии повлияют на архитектуру безопасности на европейском континенте на десятилетия вперед. При этом, как отмечает Bloomberg, страны ЕС и США могут предоставить их и без вступления Украины в НАТО.

Киев считает необходимым вступление в альянс, пятая статья которого гарантирует, что нападение на одну из стран блока будет рассматриваться в качестве нападения на весь блок. Россия, как отмечают журналисты, считает «красной линией» вступление Украины в НАТО, а также предоставление гарантий по аналогии с пятой статьей НАТО без вступления Киева в альянс.

При этом, как отмечает Bloomberg, пятая статья НАТО не подразумевает немедленного военного участия стран-членов альянса в отражении нападения — каждое государство самостоятельно решает, в какой степени оно будет участвовать в конфликте.

Страны Европы рассматривают предоставление Киеву гарантий в виде механизма коллективной защиты — в случае агрессии против Украины страны-союзницы будут принимать решение о предоставлении помощи Киеву в течение 24 часов.

В случае вступления Украины в ЕС Киев может получить гарантии безопасности в соответствии со статьей 42.7 Договора о Европейском Союзе, отмечают журналисты. Она содержит положение, которое обязывает страны ЕС помочь стране-жертве агрессии «всеми доступными средствами». Именно вступление в Евросоюз, как считает Bloomberg, сегодня является наиболее вероятным вариантом обеспечения долгосрочной безопасности Украины.

Также Киев может полагаться на двусторонние договоры о взаимопомощи в вопросах обороны, отмечают журналисты. Наиболее ценным из таких договоренностей мог бы стать договор с США по образцу соглашения с Японией, однако, как отмечается в материале, подписание такого документа маловероятно в период нахождения в Белом доме Дональда Трампа. При этом Россия хочет обладать правом вето на оказание международной помощи Украине, что делает переговоры об этом еще более сложными.