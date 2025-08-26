EN
Эскалаторы и траволаторы в российских ТЦ могут остановиться 1 сентября

09:37

Владельцы торговых центров в России будут формально обязаны приостановить 1 сентября эксплуатацию эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных граждан из-за невозможности провести обязательное техническое освидетельствование. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Издание поясняет, что на данный момент в России отсутствуют действующие правила, по которым должно проводиться такое освидетельствование.

Тем не менее, согласно другим действующим нормам, 1 сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. В связи с этим Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа попросил главу Ростехнадзора Александра Трембицкома дать пояснения о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после этой даты. В ведомстве изданию сообщили, что получили обращение и рассматривают его, а ответ дадут позже.

После того, как прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая не появилась, бизнес оказался в правовом тупике, говорится в письме СТЦ. По словам вице-президента организации Павла Люлина, юридически эксплуатация эскалаторов и траволаторов в ТЦ после 1 сентября становится невозможной.

Между тем, как пишет «Коммерсантъ», сегодня в России работает около двух тысяч  профессиональных торговых комплексов, в большинстве которых есть эскалаторы. При этом в некоторых ТЦ эксплуатируются по несколько десятков таких устройств. 

В свою очередь, гендиректор Российского лифтового союза Петр Харламов напомнил, что эскалаторы и траволаторы часто используются не только в торговых, но и бизнес-центрах, а также в социальных и медицинских учреждениях.

По данным организации, в 2025 году в России суммарно эксплуатируются около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также 10 тысяч подъемников для маломобильных граждан.

