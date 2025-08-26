Трамп рассказал об «экономической войне» против России

Президент США Дональд Трамп допустил начало «экономической войны» против России в случае отказа Москвы от урегулирования конфликта с Украиной. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп считает, что российско-украинский конфликт мог перерасти в мировую войну, эта вероятность, по мнению политика, исчезла только после его возвращения в Белый дом. Он также намекнул на возможность использования экономических санкций, если какая-либо из сторон откажется от встречи с другой.

Также политик подтвердил, что США перестанут финансировать продолжение помощи Украине — теперь за оплату военных поставок Киеву будут платить страны НАТО. Одновременно Трамп пообещал, что американские оборонные предприятия будут «удваивать и утраивать» свои объемы производства.

Трамп сообщил, что США продолжат попытки урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «тоже не является невиновным» в отсутствии значимого прогресса в завершении войны, однако не рассказал подробнее, почему он пришел к такому выводу.

«Представьте, ваш сын, в России или в Украине, покидает дом и машет родителям на прощание также, как наши родители машут нам. А спустя неделю его взрывает ударом дрона на глупой войне», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что продолжает думать о жертвах с обеих сторон конфликта.

Также Трамп заявил о желании завершить войну «очень быстро», не назвав точного срока, к которому он планирует добиться прекращения огня или подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее сегодня спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется добиться прекращения огня до конца 2025 года, и анонсировал встречу по этому вопросу в течение текущей недели, не сообщив подробности о ней.