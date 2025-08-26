EN
Трамп рассказал об «экономической войне» против России

2 минуты чтения 23:06

Президент США Дональд Трамп допустил начало «экономической войны» против России в случае отказа Москвы от урегулирования конфликта с Украиной. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп считает, что российско-украинский конфликт мог перерасти в мировую войну, эта вероятность, по мнению политика, исчезла только после его возвращения в Белый дом. Он также намекнул на возможность использования экономических санкций, если какая-либо из сторон откажется от встречи с другой.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Также политик подтвердил, что США перестанут финансировать продолжение помощи Украине — теперь за оплату военных поставок Киеву будут платить страны НАТО. Одновременно Трамп пообещал, что американские оборонные предприятия будут «удваивать и утраивать» свои объемы производства.

Трамп сообщил, что США продолжат попытки урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «тоже не является невиновным» в отсутствии значимого прогресса в завершении войны, однако не рассказал подробнее, почему он пришел к такому выводу.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

«Представьте, ваш сын, в России или в Украине, покидает дом и машет родителям на прощание также, как наши родители машут нам. А спустя неделю его взрывает ударом дрона на глупой войне», — сказал Трамп. Он подчеркнул, что продолжает думать о жертвах с обеих сторон конфликта.

Также Трамп заявил о желании завершить войну «очень быстро», не назвав точного срока, к которому он планирует добиться прекращения огня или подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее сегодня спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется добиться прекращения огня до конца 2025 года, и анонсировал встречу по этому вопросу в течение текущей недели, не сообщив подробности о ней.

Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
