Ударный дрон со взрывчаткой упал в Эстонии

В деревне Корусте в Эстонии найдены обломки ударного беспилотника со взрывчаткой. Как сообщили в департамента полиции безопасности (КАПО), речь идет предположительно об украинском военном дроне, сбитом с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об инциденте пишет новостной портал ERR.

По данным издания, осколки дрона и воронку от взрыва 25 августа обнаружил в поле местный фермер. Пострадавших не было. По оценке полиции, падение произошло еще ранним утром 24 августа. «У нас есть основания полагать, что это украинский дрон, нацеленный на объекты в глубине России, но из-за действий России он сбился с курса и вошел в эстонское воздушное пространство. Ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон», — заявил глава КАПО Марго Паллосон.

По его словам, взрывное устройство на борту дрона могло бы нанести серьезный ущерб, если бы беспилотник упал не в поле, а на жилой дом. Расследование инцидента ведут КАПО и прокуратура.

В Минобороны Эстонии заявили, что инцидент стал следствием продолжающейся войны России против Украины. И отметили, что страна начала закупку новых радаров для обнаружения низколетящих объектов. «Наши возможности станут значительно лучше, но стопроцентного покрытия, как показывает война в Украине, не существует нигде», — цитирует ERR министра обороны Ханно Певкур.

В свою очередь, руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подчеркнул, что «глушение GPS-сигнала со стороны России направлено на защиту российских стратегических объектов и не нацелено непосредственно против Эстонии или других союзников НАТО».



В тот же день, когда дрон упал в Эстонии, Ленинградская область России подверглась атаке украинских беспилотников. По информации Mash, их могли запускать с сухогрузов в Балтийском море, а для пролета использовать воздушное пространство Эстонии.

В ночь на 20 августа подобный инцидент произошел в Польше. Военный беспилотник упал на кукурузное поле возле деревни Осины, примерно в ста километрах от белорусской границы и в 120 километрах от украинской. Министр обороны и вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш заявил тогда, что это был российский дрон. Он назвал произошедшее провокацией со стороны Москвы на фоне переговоров о возможном мирном урегулировании в Украине. Позже прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич уточнил, что, по предварительным данным, беспилотник мог прилететь со стороны Беларуси.