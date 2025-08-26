EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Ударный дрон со взрывчаткой упал в Эстонии

2 минуты чтения 16:07 | Обновлено: 16:32

В деревне Корусте в Эстонии найдены обломки ударного беспилотника со взрывчаткой. Как сообщили в департамента полиции безопасности (КАПО), речь идет предположительно об украинском военном дроне, сбитом с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об инциденте пишет новостной портал ERR.

По данным издания, осколки дрона и воронку от взрыва 25 августа обнаружил в поле местный фермер. Пострадавших не было. По оценке полиции, падение произошло еще ранним утром 24 августа. «У нас есть основания полагать, что это украинский дрон, нацеленный на объекты в глубине России, но из-за действий России он сбился с курса и вошел в эстонское воздушное пространство. Ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон», — заявил глава КАПО Марго Паллосон.

По его словам, взрывное устройство на борту дрона могло бы нанести серьезный ущерб, если бы беспилотник упал не в поле, а на жилой дом. Расследование инцидента ведут КАПО и прокуратура.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

В Минобороны Эстонии заявили, что инцидент стал следствием продолжающейся войны России против Украины. И отметили, что страна начала закупку новых радаров для обнаружения низколетящих объектов. «Наши возможности станут значительно лучше, но стопроцентного покрытия, как показывает война в Украине, не существует нигде», — цитирует ERR министра обороны Ханно Певкур.

В свою очередь, руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подчеркнул, что «глушение GPS-сигнала со стороны России направлено на защиту российских стратегических объектов и не нацелено непосредственно против Эстонии или других союзников НАТО».

В тот же день, когда дрон упал в Эстонии, Ленинградская область России подверглась атаке украинских беспилотников. По информации Mash, их могли запускать с сухогрузов в Балтийском море, а для пролета использовать воздушное пространство Эстонии.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

В ночь на 20 августа подобный инцидент произошел в Польше. Военный беспилотник упал на кукурузное поле возле деревни Осины, примерно в ста километрах от белорусской границы и в 120 километрах от украинской. Министр обороны и вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш заявил тогда, что это был российский дрон. Он назвал произошедшее провокацией со стороны Москвы на фоне переговоров о возможном мирном урегулировании в Украине. Позже прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич уточнил, что, по предварительным данным, беспилотник мог прилететь со стороны Беларуси.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти