Долгий топливный кризис спрогнозировали в России

Топливный кризис в России может продлиться до конца осени и даже затронуть зимний период, сообщил «Дождю» независимый консультант нефтегазового рынка Борис Аронштейн. Он считает, что Федеральная антимонопольная служба несправедливо обвиняет в подорожании бензина нефтяные компании, потому что они не контролируют ситуацию.

Аронштейн связал дефицит бензина в стране с украинскими ударами по объектам нефтеперерабатывающей промышленности. По его данным, ВСУ вывели из оборота около 13% производственных мощностей по переработке нефти.

«Российская власть обычно идет по принципу «тащить и не пущать», но здесь ситуация действительно форс-мажорная и находится не под контролем нефтегазовых менеджеров и руководителей», — заявил эксперт в эфире телеканала.

Ремонт нефтеперерабатывающей установки занимает до 6-8 месяцев. При этом в условиях санкций на закупку иностранного оборудования восстановление инфраструктуры может занять до года, считает Аронштейн.

Также эксперт отметил, что топливный кризис сильнее всего ударит по Восточной Сибири, части Южной Сибири и Дальнему Востоку, потому что там «хромает логистика». Из-за плохой погоды и больших расстояний доставка нефтепродуктов в эти регионы затруднена и в обычное время.

Вчера вице-премьер Александр Новак сообщил, что ФАС возбудила несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства из-за завышения цен на заправках в нескольких регионах.

По данным Financial Times, рост цен на бензин в России объясняется не только дефицитом мощностей, но и сбоями в железнодорожных перевозках и авиасообщении, вызванных украинскими атаками. Из-за этого россияне чаще выбирают путешествия на автомобиле, повышая спрос на бензин.

Чтобы сдержать рост цен, власти запретили экспорт бензина, что увеличило объем внутреннего рынка на 150 тысяч тонн. Однако эта мера не помогла остановить рост цен.

Некоторые регионы вводят ограничения на продажу бензина. Например, утром 25 августа глава Курильского муниципального округа Константин Истомин предупредил жителей, что продажа бензина АИ-92 на островах временно приостановлена, чтобы топлива хватило для спецтранспорта.