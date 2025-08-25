В Санкт-Петербурге выпал снег

В некоторых районах Петербурга 25 августа прошел сильный дождь со снегом и градом. Кадры необычной для конца лета погоды опубликовали жители города в соцсетях и местные телеграм-каналы.

По данным РБК, снежный покров заметили во дворах на улице Оптиков в Приморском районе и на Красносельском шоссе за Пулково. «Афиша Daily» также обнаружила ролик, снятый ​​возле станции метро «Беговая» и «Лахта-центра», где из-за сильного дождя затопило дорогу, а на тротуарах появился снег. В то же время очевидцы отметили, что это может быть не снег в привычном понимании, а растаявший град.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня температура воздуха в городе может подняться до плюс 15 градусов, а дождь прекратится только к вечеру. Гидрометцентр выпустил предупреждение о грозе, которое действует до 22:00.

На 26 августа петербуржцам также пообещали холодную погоду: дневная температура воздуха не превысит 14 градусов. Ожидается, что дожди в городе не прекратятся вплоть до первых дней сентября.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что из-за урагана «Эрин», который начинался как тропический шторм недалеко от северо-западного побережья Африки, в центральной части России к концу августа может начаться потепление.

В начале августа сообщалось, что в Австралии прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад, затронувший многие города. Так, в северных районах Нового Южного Уэльса выпало до 40 сантиметров осадков. В некоторых населенных пунктах страны снега не было последние 10 лет.

