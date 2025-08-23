EN
Общество

Синоптик рассказала о влиянии урагана в США на погоду в России

20:04

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что ураган «Эрин» в США, который к субботе 23 августа достиг высшего уровня опасности, может привести к потеплению в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Макаровой, один из вариантов прогноза заключается в том, что остатки урагана могут прийти на европейский континент и вызвать потепление в центральной части России в последние дни августа.

«[Ураган] остается очень мощным, еще покружит между британскими островами и Гренландией… На его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдет чуть севернее Москвы. То есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло», — заявила Макарова. Она добавила, что пока прогноз остается неточным и будет корректироваться.

Как пишет CBS News, «Эрин» — первый ураган в Атлантике в 2025 году, который изначально был тропическим штормом, но в пятницу 22 августа усилился до урагана. Он сформировался 11 августа к западу от государства Кабо-Верде, расположенного на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Американский Центр по наблюдению за ураганами предупредил о штормовых условиях в Атлантическом океане, а также об «опасных для жизни прибоях и обратных течениях» вдоль большей части Восточного побережья США в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что изменения климата и вызванные ими крупные катастрофы, в том числе и ураганы, в прошлом году обошлись человечеству в более чем 200 миллиардов долларов. Так, в 2024 году в США произошло сразу два крупных урагана, «Хелен» и «Милтон», ущерб от которых составил более 50 миллиардов долларов.

