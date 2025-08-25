EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы лидирующие по потреблению вина регионы России

2 минуты чтения 14:06

Стали известны регионы России с самым высоким потреблением вина в 2025 году. Рейтинг составило «РБК Вино» на основе информации Росстата и системы ЕГАИС.

По данным издания, в целом россиянин за первые семь месяцев этого года выпил 0,78 литра игристого и 2,2 литра тихого вина — в пересчете на бутылки это чуть больше одной бутылки игристого и чуть больше трех тихого. Годом ранее показатели были выше, на уровне 0,8 и 2,22 литра соответственно.

Лидером по потреблению игристого вина стал Севастополь, где показатель составил 1,66 литра на человека, т.е. более чем вдвое выше среднего. Далее следуют Московская область (1,44 литра), Санкт-Петербург (1,34), Сахалинская область (1,31) и Ленинградская область (1,26). В десятку также вошли Мурманская область, Камчатский и Краснодарский края, Москва и Республика Крым.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

По объемам потребления тихого вина лидирует Республика Карелия — за семь месяцев там выпили 4,3 литра на человека. На втором месте Ленинградская область (4 литра), за ней — Ненецкий автономный округ (3,9), Санкт-Петербург и Московская область (по 3,7), Мурманская область (3,6), Калининградская (3,5), Архангельская (3,4), Ярославская (3,3) и Псковская (3,1). Москва с результатом 2,9 литра заняла лишь 15-ю строчку списка.

Опрошенные изданием эксперты объясняют высокое потребление игристых вин в Севастополе и Крыму сочетанием нескольких факторов: региональные винодельческие традиции, высокий туристический поток и развитая индустрия местного производства. В то же время среди тихих вин спрос особенно высок на северо-западе страны, где сильны европейские привычки потребления алкоголя (вино принято пить за ужином, а не просто по праздникам) и также значителен поток туристов.

Отдельно аналитики отмечают, что высокие показатели в северных регионах, включая Мурманскую область и Камчатку, связаны с уровнем доходов, а также с более прозрачным рынком и низкой долей нелегального алкоголя.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Самые низкие показатели традиционно фиксируются в республиках Северного Кавказа. В Чечне за семь месяцев 2025 года на человека пришлось всего 0,001 литра вина.

По словам экспертов, общий тренд в потреблении вина остается восходящим. Незначительное снижение продаж к прошлому году они связывают с повышением акцизов и считают его временным. Рост рынка в ближайшие годы, как ожидается, будет происходить в основном за счет российской продукции, говорится в публикации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно