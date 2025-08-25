Названы лидирующие по потреблению вина регионы России

Стали известны регионы России с самым высоким потреблением вина в 2025 году. Рейтинг составило «РБК Вино» на основе информации Росстата и системы ЕГАИС.

По данным издания, в целом россиянин за первые семь месяцев этого года выпил 0,78 литра игристого и 2,2 литра тихого вина — в пересчете на бутылки это чуть больше одной бутылки игристого и чуть больше трех тихого. Годом ранее показатели были выше, на уровне 0,8 и 2,22 литра соответственно.

Лидером по потреблению игристого вина стал Севастополь, где показатель составил 1,66 литра на человека, т.е. более чем вдвое выше среднего. Далее следуют Московская область (1,44 литра), Санкт-Петербург (1,34), Сахалинская область (1,31) и Ленинградская область (1,26). В десятку также вошли Мурманская область, Камчатский и Краснодарский края, Москва и Республика Крым.

По объемам потребления тихого вина лидирует Республика Карелия — за семь месяцев там выпили 4,3 литра на человека. На втором месте Ленинградская область (4 литра), за ней — Ненецкий автономный округ (3,9), Санкт-Петербург и Московская область (по 3,7), Мурманская область (3,6), Калининградская (3,5), Архангельская (3,4), Ярославская (3,3) и Псковская (3,1). Москва с результатом 2,9 литра заняла лишь 15-ю строчку списка.

Опрошенные изданием эксперты объясняют высокое потребление игристых вин в Севастополе и Крыму сочетанием нескольких факторов: региональные винодельческие традиции, высокий туристический поток и развитая индустрия местного производства. В то же время среди тихих вин спрос особенно высок на северо-западе страны, где сильны европейские привычки потребления алкоголя (вино принято пить за ужином, а не просто по праздникам) и также значителен поток туристов.

Отдельно аналитики отмечают, что высокие показатели в северных регионах, включая Мурманскую область и Камчатку, связаны с уровнем доходов, а также с более прозрачным рынком и низкой долей нелегального алкоголя.

Самые низкие показатели традиционно фиксируются в республиках Северного Кавказа. В Чечне за семь месяцев 2025 года на человека пришлось всего 0,001 литра вина.

По словам экспертов, общий тренд в потреблении вина остается восходящим. Незначительное снижение продаж к прошлому году они связывают с повышением акцизов и считают его временным. Рост рынка в ближайшие годы, как ожидается, будет происходить в основном за счет российской продукции, говорится в публикации.