СМИ рассказали о наиболее вероятных в ближайшие пять лет военных конфликтах

2 минуты чтения 20:41

Мир находится на пороге крупного регионального или глобального конфликта несмотря на то, что такой исход может казаться маловероятным, считают журналисты Politico.

На основе материалов разведки США и интервью с экспертами они составили список пяти военных конфликтов, которые могут начаться в ближайшие пять лет. Они, по мнению журналистов, могут иметь значительные военные, экономические и геополитические последствия.

Под первым номером в этом списке значится возможное обострение отношение между Индией и Пакистаном. Вероятность обмена ядерными ударами между этими странами является наибольшей среди всех стран мира, отмечается в материале. Если это произойдет, то из-за изменений в регионе мир может столкнуться с голодом, который затронет миллионы человек. Вероятность конфликта повышается из-за «незрелости» военных доктрин обеих стран, отмечает Politico.

Вторую строчку занимает возможное вторжения войск Китая на Тайвань. Оно, по мнению журналистов, может стать проверкой для США — успешное завершение такого конфликта для КНР приведет к пересмотру системы международных отношений в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Однако войска Китая, которым в таком случае предстоит справиться с одной из самых сложных военных операций в мировой истории, давно не имеют боевого опыта. Также Пекин может попытаться использовать невоенные методы — все это снижает вероятность прямого конфликта.

Также Politico считает вероятным вторжение России в страны Балтии. Москва, по мнению журналистов, может сделать это для достижения двух целей — возвращения в состав России ранее утерянных территорий, а также для проверки реакции стран НАТО, которые обязаны прийти на помощь союзникам, но могут отказаться делать это из-за опасений за собственную безопасность.

Индия может оказаться частью и другого конфликта — с Китаем, пишет Politico. Между этими странами происходят пограничные стычки, сама граница уже была предметом споров, а эскалацию обе стороны могут посчитать испытанием своих сил. Кроме того, между этими государствами фактически отсутствуют каналы связи, которые традиционно снижают вероятность возникновения прямого конфликта.

Замыкает список возможное столкновение Южной Кореи и КНДР, официальное состояние войны между которыми длится уже несколько десятков лет. Западные страны знают очень мало о состоянии северокорейских войск, считают журналисты, а периметр демилитаризованной зоны является одним из самых укрепленных рубежей мира. Ким Чен Ын может начать войну, если почувствует угрозу существованию своего режима, считают журналисты. Кроме того, возникновение другого конфликта может способствовать увеличению вероятности войны на Корейском полуострове — Южная Корея может усомниться в гарантиях США и начать разработку своего ядерного оружия.

