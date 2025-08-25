Сотни россиян не смогли улететь из Китая из-за тайфуна

Около 600 российских туристов не смогли вылететь из аэропорта курортного города Санья на юге китайского острова Хайнань из-за тайфуна, сообщил ТАСС вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь. По его словам, всех россиян расселили по гостиницам до открытия аэропорта.
По данным дипломата, «Аэрофлот» перенес рейсы из Хайнаня в Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток. Аэропорт Санья может принимать рейсы на посадку, но все вылеты сейчас отменены.
Российское консульство пока не получало обращений от россиян, связанных с задержкой рейсов, сообщил Рымарь. «Были единичные письма с вопросами о действиях во время тайфуна, на которые мы незамедлительно отвечали, напрямую связывались с росгражданами, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности», — добавил чиновник.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что организаторы путешествий также не получали обращений о досрочном возвращении из Саньи.
«Тайфун “Кадзики” идет к Вьетнаму, на Хайнане понизили уровень опасности тропического шторма, но еще идет дождь и была плохая погода с утра. Ждем информацию о возобновлении полетов», — сообщили АТОР представители туроператора «Русский Экспресс».
Китайское новостное агентство «Синьхуа» сообщило о приближении тайфуна «Каджики» в субботу. Согласно прогнозам, он должен был достичь Хайнаня к вечеру воскресенья. Агентство уточняет, что это уже 13-й по счету тайфун в этом году, образовавшийся над Южно-Китайским морем.
.В июне «Аэрофлот» также переносил рейсы между российскими городами и аэропортом Санья из-за тайфуна.