Россияне назвали самые раздражающие фразы от коллег

Россияне рассказали, какие фразы вызывают у них негативные эмоции в общении с коллегами. Результаты исследования, проведенного сервисом коммуникаций «Контур.Толк», опубликовал портал Sostav.

Как выяснилось, главными раздражителями в деловой коммуникации являются канцеляризмы, англицизмы и требования срочности. Больше всего недовольства вызывают фразы вроде «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся» и «Надо было вчера». Они сформировали топ-3 антирейтинга.

По результатам опроса, 28% респондентов раздражают именно канцеляризмы, такие как «Просьба принять к сведению» или «Прошу рассмотреть возможность». Еще 26% не любят англицизмы, а именно «синкануться», «замэтчиться», «месседж», «пошэрить» и «факап», а 21% — резкие требования срочности, например «Надо сделать прямо сейчас» или «Чем быстрее, тем лучше».

Уменьшительно-ласкательные формы («отчетик», «коллегушки», «человечек») раздражают 20% опрошенных. Почти каждый пятый (19%) не принимает фразу «Мне за это не платят», еще 14% устают от IT-лексики («фича», «баг», «флоу», «фреймворк», «закоммититься»), а 12% — от мемных оборотов, например «А ничего тот факт, что???».

При этом сотрудники сами часто используют выражения, которые одновременно считают неуместными. Так, фразы «Доброго времени суток» и «Заранее спасибо» попали и в список раздражающих, и в перечень популярных, обращают внимание авторы исследования.

Большинство респондентов предпочитают нейтрально-деловой стиль общения (31%) или дружеский без панибратства (30%). Однако 72% признались, что чрезмерно формальные или шаблонные формулировки мешают им правильно донести мысль или понять коллег.

Треть опрошенных (33%) заявили, что продолжают диалог, когда слышат выражения-триггеры, хотя внутренне раздражены. 18% меняют тон общения, а 14% открыто указывают, что фраза неуместна.

Ранее стали известны самые раздражающие фразы в отношениях по мнению россиян. Опрос показал, что женщин больше всего бесит фраза «посмотрим», а мужчин — «ты должен был сам догадаться!».