Общество

Россиянин пропал во время массового заплыва в Турции

2 минуты чтения 09:32

Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников вчера не добрался до финиша во время межконтинентального заплыва через турецкий пролив Босфор, сообщили РИА «Новости» друг мужчины Николай и его родственница Алена.

Анна рассказала агентству, что другие пловцы последний раз видели Свечникова посреди Босфора. По ее словам, организаторы узнали об исчезновении 29-летнего мужчины вечером, когда мероприятие уже закончилось, а полиция Стамбула готова начать поиски спортсмена только спустя 24 часа с момента исчезновения.

«Морская служба утверждает, что сигнал от Николая в последний раз был зафиксирован на берегу, потом он пропал», — добавила она.

По данным Mash, заплыв стартовал в 10:00 и завершился к 14:00. «Супруга Николая написала мне в 17:00, что Николай до сих пор не приплыл, никто не предпринимал каких-либо действий до 16:00, начали искать с этого времени», — рассказал Николай РИА «Новости».

Один из участников заплыва «Босфор 2025» сообщил телеграм-каналу Shot, что в этот раз в проливе было сильное встречное течение. Он рассчитывал пересечь 6,5-километровый пролив за час — час и 20 минут, но пришел к финишу через час и 46 минут. Также спортсмен отметил, что на середине пути не было спасательных катеров.

Заплыв через Босфор прошел в Турции в 37-й раз,  он проводится ежегодно с 1989 года, указано на сайте организаторов. Мероприятие проводит Олимпийский комитет Турции при поддержке южнокорейской компании Samsung. В заплыве приняли участие более 2800 спортсменов, Свечников выступал под номером 2554.

