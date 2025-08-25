Почти половина россиян назвала русских «особым народом»

Около 40% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что считают русских «совершенно особым народом». Остальные респонденты воспринимают русских наравне с другими народами. Об этом сообщают «Ведомости».
Как пишет издание, среди «особенностей» русских респонденты назвали их мировоззрение и духовные ценности, душевность, богатую культуру, православие, патриотизм и сострадание.
В числе тех, кто воспринимает русских как особенный народ, больше всего россиян от 45 до 60 лет и старше 60 лет — так ответили по 45% респондентов в каждой возрастной группе. При этом молодежь меньше всего настроена считать русских особенными.
Кроме того, по сравнению с 2000 годом доля тех, кто считает, что судьба русских тяжелее, чем у других народов, снизилась более чем в два раза — с 71% до 32%. Половина опрошенных заявили, что судьба русских имеет как более сложные, так и более простые моменты по сравнению с другими народами.
По словам эксперта департамента политических исследований ВЦИОМа Марии Григорьевой, за последние 30 лет жители России стали меньше ощущать себя жертвами и сравнивать с гражданами других стран. Григорьева утверждает, что в российском обществе укрепилось чувство национальной гордости и осознание значимости русского народа. В то же время она отметила, что россияне не склонны считать себя превосходящими других людьми.
Политолог Алексей Макаркин добавил, что образ тяжелой судьбы сложился в России в ХХ веке вследствие Октябрьской революции, Гражданской, Первой и Второй мировых войн, а также из-за голода и коллективизации.
ВЦИОМ — государственная компания, которую много раз упрекали в манипуляциях. Так, «Проект» после начала войны в Украине рассказал о том, каким образом опросы центра показывают неизменно высокий рейтинг Владимира Путина. Кроме того, «Эхо» писало о манипуляциях ВЦИОМ в опросах россиян о предновогодних пожеланиях относительно окончания войны.