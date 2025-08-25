EN
Общество

Почти половина россиян назвала русских «особым народом»

15:10

Около 40% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что считают русских «совершенно особым народом». Остальные респонденты воспринимают русских наравне с другими народами. Об этом сообщают «Ведомости».

Как пишет издание, среди «особенностей» русских респонденты назвали их мировоззрение и духовные ценности, душевность, богатую культуру, православие, патриотизм и сострадание.

В числе тех, кто воспринимает русских как особенный народ, больше всего россиян от 45 до 60 лет и старше 60 лет — так ответили по 45% респондентов в каждой возрастной группе. При этом молодежь меньше всего настроена считать русских особенными.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Кроме того, по сравнению с 2000 годом доля тех, кто считает, что судьба русских тяжелее, чем у других народов, снизилась более чем в два раза — с 71% до 32%. Половина опрошенных заявили, что судьба русских имеет как более сложные, так и более простые моменты по сравнению с другими народами.

По словам эксперта департамента политических исследований ВЦИОМа Марии Григорьевой, за последние 30 лет жители России стали меньше ощущать себя жертвами и сравнивать с гражданами других стран. Григорьева утверждает, что в российском обществе укрепилось чувство национальной гордости и осознание значимости русского народа. В то же время она отметила, что россияне не склонны считать себя превосходящими других людьми.

За домом у бабушки
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
Криминал38 минут чтения

Политолог Алексей Макаркин добавил, что образ тяжелой судьбы сложился в России в ХХ веке вследствие Октябрьской революции, Гражданской, Первой и Второй мировых войн, а также из-за голода и коллективизации.

ВЦИОМ — государственная компания, которую много раз упрекали в манипуляциях. Так, «Проект» после начала войны в Украине рассказал о том, каким образом опросы центра показывают неизменно высокий рейтинг Владимира Путина. Кроме того, «Эхо» писало о манипуляциях ВЦИОМ в опросах россиян о предновогодних пожеланиях относительно окончания войны.

