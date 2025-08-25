СМИ рассказали о причинах непринятия России в НАТО в 1990-х

США в середине 1990-х были готовы принять Россию в НАТО, в Москве считали это своей «долгосрочной политической целью». Однако страну не приняли в альянс из-за позиции Германии и других европейских стран, пишет Der Spiegel со ссылкой на архивные документы.

Президент США Билл Клинтон считал вариант, при котором Россия вступит в НАТО, «официальной позицией» страны. Начало процесса вступления Москвы в альянс тогда планировали на 2004 год, но в Берлине посчитали, что такое решение приведет к возникновению неразрешимых внутренних конфликтов между странами НАТО.

Некоторые немецкие политики опасались, что России будет сложно стать демократической страной — в таком случае существование НАТО должно было стать страховкой на случай, если странам альянса придется противостоять действиям Москвы.

Также в Германии считали недопустимым вступление России в НАТО из-за потенциальной необходимости защищать границы страны с Китаем и Монголией, пишут журналисты. В итоге против вступления Москвы в альянс начали возражать американские силовики, и Клинтон изменил свою позицию.

В Москве же при этом считали, что между Россией и западными странами с 1990 года существовало «базовое понимание». Оно заключалось в том, что Москва откажется от контроля «над территорией до Эльбы» и выведет свои войска из Восточной Европы — это обстоятельство Запад якобы не должен был использовать в своих политических или военных целях, а архитектуру безопасности европейского континента должен был разрабатывать совместно с Россией.

После вывода войск из стран Восточной Европы Россия считала свои обязательства выполненными, а расширение НАТО на восток не соответствующим реалиям вопроса безопасности континента. Когда Клинтон рассказал президенту России Борису Ельцину, что вступление новых стран в альянс неизбежно, то Ельцин якобы потребовал, чтобы первой из них стала именно Россия, пишут журналисты.

Der Spiegel отмечает, что Белый дом ускорил переговоры о принятии стран Восточной Европы в НАТО из-за обвинений со стороны республиканцев-оппозиционеров в излишнем сотрудничестве с Москвой. Из-за этого еще в 1994 году российский дипломат Юрий Ушаков, сегодня являющийся помощником Владимира Путина, назвал расширение НАТО «своего рода предательством», пишут журналисты.