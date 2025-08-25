EN
Мать погибшего на войне российского солдата умерла на его могиле

2 минуты чтения 12:38 | Обновлено: 12:39

Жительница города Балей в Забайкальском крае умерла на могиле своего сына, который погиб на войне с Украиной. Женщине было около 50 лет, а погибшему военнослужащему — 23 года, пишет издание «Чита.Ру».

О смерти россиянки изданию рассказала ее знакомая — имена женщин не раскрываются. Знакомая утверждает, что мать не смогла смириться с гибелью своего сына Максима Шарыпова.

«Он был очень хорошим мальчиком: учился замечательно, участвовал во всех мероприятиях, был прямо звездочкой. После срочной службы он подписал контракт, вернулся с ранением и подписал еще один. В июне он погиб, его похоронили, и мама очень переживала, часто ходила на кладбище. Через некоторое время, после 40 дней со смерти сына, она умерла на кладбище — тело нашла бригада, копающая могилы», — рассказала знакомая.

Военный комиссар Балея и Балейского района Евгений Болонев подтвердил изданию, что Шарыпов погиб 23 июня около населенного пункта Отрадное в «ДНР».

«Шарыпов с 2020 года проходил срочную службу, с марта 2021 года подписал контракт, служил старшим механиком-водителем танка. В октябре 2022 года подписал второй контракт, участвовал в СВО в должности старшего механика-водителя танкового батальона», — заявил Болонев.

В марте «Медиазона» выяснила, что на войне в Украине погиб 18-летний студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский. Согласно базе данных погибших российских военных, которое издание ведет совместно с Русской службой Би-би-си, это первый известный случай, когда на войне гибнет россиянин 2007 года рождения.

Однако 18-летние военнослужащие и раньше погибали на войне в Украине, а Петлинский не был самым молодым погибшим. Журналисты проекта отмечают, что в список включены не все военнослужащие, поскольку информация о гибели солдат не всегда публикуется официально. На 25 августа в базе погибших числятся 121 507 человек.



