Эксперт оценила новую тенденцию в сфере знакомств

Согласно опросу британской сети оздоровительных клубов David Lloyd Clubs, 38% британцев любят заниматься спортом на свиданиях, причем падел занимает лидирующее место среди предпочитаемых видов спорта. The Times пишет, что эта тенденция является частью масштабного сдвига в сфере знакомств, ведущую роль в котором играет поколение Z.

Автор материала Чарли Гованс-Эглинтон утверждает, что люди перестали ходить на свидания в рестораны и бары в том числе из-за роста стоимости жизни, хотя в целом количество походов на свидания наоборот увеличилось. В то же время она отметила, что у традиционных свиданий есть четкие правила поведения.

Кроме того, по словам журналистки, есть виды спорта, которые не подходят для свиданий: например, плавание, во время которого трудно разговаривать с партнером и можно случайно проглотить воду или водоросли, если люди пошли плавать не в бассейн.

По мнению Гованс-Эглинтон, на возникновение тенденции ходить на свидания и заниматься спортом повлияли в том числе романтические комедии, в которых продвигалась мысль о том, что нестандартные свидания могут оказаться романтичнее, чем обычный ужин или поход в бар. В качестве примера она назвала пейнтбол в «10 причинах моей ненависти», поход в Икею в «500 днях лета» и совместное занятие гончарным ремеслом в «Привидении».

Журналистка пишет, что отправляться на спортивные свидания имеет смысл тем, кто изначально занимается спортом и ищет себе такого же партнера.

Ранее СМИ рассказали о новом способе зумеров заводить друзей: они стараются вернуться к офисному формату работы и ходят на очные мероприятия, организованные для молодых профессионалов.