Общество

СМИ рассказали о способе зумеров заводить друзей

2 минуты чтения 15:21

Представители поколения Z, многие из которых закончили учебу и начали свою карьеру в период пандемии коронавируса, устали от виртуального общения и все чаще выбирают офлайн-мероприятия и офисный формат работы, чтобы найти друзей. Об этом сообщает CNBC Make it.

Издание ссылается на главного военного хирурга США Вивека Мурти, который в 2023 году объявил об «эпидемии одиночества» в США, особенно повлиявшей на молодежь. Теперь зумеры стараются вернуться в офисы, чтобы расширить сеть своих знакомств. Согласно недавнему опросу компании Freeman, 91% зумеров хотели бы найти баланс между виртуальными и реальными мероприятиями.

«В целом, молодые люди стремятся к социальной атмосфере, потому что многие из них закончили университет только что или несколько лет назад. Они ищут социальные возможности», — пояснил управляющий партнер Workplace Intelligence Дэн Шоубел. 

В 2024 году в районе Кэнэри-Уорф в Лондоне запустили программу Wharf Connect для специалистов, чей опыт работы менее 10 лет. В рамках программы проводятся всевозможные мероприятия: от семинаров в LinkedIn до викторин в пабах. Автор материала CNBC Make it побывал на мастер-классе по приготовлению пельменей в тайваньском ресторане Din Tai Fung. На него пришли около 50 человек, которые постоянно общались между собой.

В беседе с изданием одна из участниц мастер-класса рассказала, что она переехал в Лондон из Новой Зеландии и у нее пока почти нет знакомых, а также поделилась тем, что ей сложно заводить друзей. Другой участник отметил, что его коллеги не спешат возвращаться в офис, поэтому его походы на мероприятия Wharf Connect делают его оффлайн-работу оправданной.

Шоубел считает, что у старшего поколения меньше мотивации ходить в офис благодаря более устоявшейся социальной жизни и меньшей потребности в наставничестве. Это, по его словам, создает социальный вакуум для молодых сотрудников.

CNBC Make it пишет, что организованные очные мероприятия пользуются спросом среди зумеров, у некоторых из которых могут быть недостаточно развиты социальные навыки. Такие события позволяют им общаться в упорядоченной среде, а не начинать беседы наугад.

