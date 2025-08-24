EN
Мария Шарапова стала первой россиянкой в Международном зале теннисной славы

2 минуты чтения 12:25 | Обновлено: 12:28

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова официально включена в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщается на сайте организации и в ее официальных соцсетях.

Торжественная церемония прошла вечером 23 августа в городе Ньюпорт в штате Род-Айленд. 

Право объявить о присвоении почетного статуса и представить Шарапову на сцене получила ее многолетняя соперница — 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс. Американская теннисистка отметила вклад россиянки в развитие мирового тенниса и силу их соперничества, ставшего одним из самых известных в истории женского спорта.

В ответ Шарапова поблагодарила Уильямс. «Это настоящий подарок — иметь человека, который мотивирует тебя подниматься так высоко. И я навсегда останусь благодарна ей за то, что она раскрыла во мне все лучшее. Она действительно это сделала», — обратилась она к ней со сцены.

В своей речи Шарапова также поблагодарила отца — Юрия Шарапова, который тренировал ее в начале карьеры. «Когда никто в нас не верил, ты верил всегда. Ты был уверен в своих решениях, ты был строг, ты всегда ждал, что я буду повышать собственные стандарты. Но ты никогда не забывал о своей главной роли — быть моим отцом», — сказала теннисистка.

Мария Шарапова стала первой женщиной из России, включенной в Международный зал теннисной славы. Ранее в этот список от России были внесены только двое российских спортсменов — Марат Сафин (в 2016 году) и Евгений Кафельников (в 2019 году). Всего в Зал теннисной славы входят 270 спортсменов из 28 стран мира.

Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году. Она остается единственной россиянкой, выигравшей все четыре турнира Большого шлема в одиночном разряде, и на протяжении 11 лет подряд удерживала звание самой высокооплачиваемой спортсменки мира по версии Forbes.

Горящие новости
