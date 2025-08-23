EN
Общество

Названо самое спортивное поколение россиян

2 минуты чтения 00:46 | Обновлено: 00:47

Сервис доставки правильного питания Grow Food провел опрос среди полутора тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет и выяснил, что самым спортивным поколением среди них оказались миллениалы. Об этом сообщает «Афиша Daily», которая ознакомилась с результатами исследования.

Как пишет издание, 20% представителей поколения Y регулярно занимаются спортом. Второе место в этом рейтинге занимает поколение Х, следующее за бэби-бумерами. Среди них регулярные спортивные активности есть у 18%. Среди зумеров спортом занимаются только 16%.

Из всех опрошенных четверть заявили, что они ходят на спорт несколько раз в неделю. Десятая часть респондентов занимается спортом один раз в неделю и примерно столько же — каждый день. Половина россиян отводит на занятие спортом час времени, пятая часть — от одного до двух часов. Немного меньшее количество респондентов занимаются спортом от двух до трех часов за один раз.

Всего доля россиян, занимающихся спортом, составила 57%. Авторы исследования отметили, что результатом этого стал рост спроса на высокобелковые продукты, которые большинство опрошенных употребляют до и после занятий.

При этом аналитики отметили, что белковое питание перестало восприниматься как исключительно спортивное. Так, более половины респондентов стараются включить высокобелковые блюда в свой рацион. Среди них наиболее популярны мясные салаты, запеканки и шашлыки. В качестве более здоровых источников белка россияне предпочитают фрукты, овощи и протеиновые десерты.

Кроме того, авторы опроса выяснили, что россияне чаще занимаются спортом, нежели сексом. Большинство респондентов в качестве приоритета выбрали работу, спорт и заботу о себе.

