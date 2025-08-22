СМИ: США засекретили от союзников данные по переговорам России и Украины

Американское разведывательное сообщество получило указание прекратить делиться с членами разведывательного альянса «Пять глаз» любыми данными, связанными с российско-украинскими мирными переговорами. В этот союз, созданный после окончания Второй мировой войны, кроме США, входят Великобритания, Канада Австралия и Новая Зеландия. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их словам, 20 июля директор Национальной разведки США Тулси Габбард подписала директиву, согласно которой вся разведывательная информации, включая аналитику, связанную с переговорами Москвы и Киева, относится к категории «Noforn». данные под таким грифом не подлежат передаче другим странам. Исключение составляют данные, которые были опубликованы ранее.

При этом, по данным CBS, распоряжение Габбард никак не повлияло на обмен с участниками альянса дипломатическими данными и военно-оперативной информацией, не касающийся переговоров. Так, США делятся с членами альянса «Пять глаз» данными, которые Вашингтон передает украинским военным «для содействия оборонительным операциям».

Некоторые собеседники телеканала из числа бывших американских чиновников раскритиковали решение главы Нацразведки США. По их словам, отказ США делиться важной информацией может подорвать доверие среди участников альянса и отбить у них желание делиться собственными ценными данными с США.

В то же время другие эксперты назвали критику решения Габбард необоснованной. Они подчеркнули, что утаивание информации в определенных областях, где интересы союзников не совпадают, — обычная практика как для США, так и для других членов «Пяти глаз».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в администрации президента США писала, что советник президента США Дональда Трампа по торгово-экономическим вопросам Питер Наварро якобы предлагал исключить Канаду из альянса «Пять глаз». Позже сам Наварро отрицал это, а саму идею назвал «безумной».