EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: США засекретили от союзников данные по переговорам России и Украины

2 минуты чтения 07:43

Американское разведывательное сообщество получило указание прекратить делиться с членами разведывательного альянса «Пять глаз» любыми данными, связанными с российско-украинскими мирными переговорами. В этот союз, созданный после окончания Второй мировой войны, кроме США, входят Великобритания, Канада Австралия и Новая Зеландия. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их словам, 20 июля директор Национальной разведки США Тулси Габбард подписала директиву, согласно которой вся разведывательная информации, включая аналитику, связанную с переговорами Москвы и Киева, относится к категории «Noforn». данные под таким грифом не подлежат передаче другим странам. Исключение составляют данные, которые были опубликованы ранее.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

При этом, по данным CBS, распоряжение Габбард никак не повлияло на обмен с участниками альянса дипломатическими данными и военно-оперативной информацией, не касающийся переговоров. Так, США делятся с членами альянса «Пять глаз» данными, которые Вашингтон передает украинским военным «для содействия оборонительным операциям».

Некоторые собеседники телеканала из числа бывших американских чиновников раскритиковали решение главы Нацразведки США. По их словам, отказ США делиться важной информацией может подорвать доверие среди участников альянса и отбить у них желание делиться собственными ценными данными с США.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

В то же время другие эксперты назвали критику решения Габбард необоснованной. Они подчеркнули, что утаивание информации в определенных областях, где интересы союзников не совпадают, — обычная практика как для США, так и для других членов «Пяти глаз».

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в администрации президента США писала, что советник президента США Дональда Трампа по торгово-экономическим вопросам Питер Наварро якобы предлагал исключить Канаду из альянса «Пять глаз». Позже сам Наварро отрицал это, а саму идею назвал «безумной».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования