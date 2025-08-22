СМИ рассказали о созданном Лавровым препятствии для переговоров по Украине

Отказ главы российского МИД Сергея Лаврова от предложенных гарантий безопасности для Украины фактически сорвал переговорный процесс России и США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, теперь российская сторона попытается убедить Белый дом отказаться от участия в предоставлении гарантий Киеву. Кроме того, как отмечает европейский чиновник, Москва может добиваться того, чтобы США отказались от идеи организации переговоров между Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и вместо этого поддержали проведение диалога на более низком уровне. Таким образом Кремль попытается избежать новых санкций со стороны США, добавил собеседник агентства.

Еще несколько неназванных высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов рассказали агентству, что считают высказывания Лаврова попыткой затянуть переговорный процесс и сомневаются в готовности Путина заключить мирное соглашение.

Один из западных чиновников отметил, что важнее то, как сам Трамп воспринял встречу с Путиным на Аляске, чем то, что на самом деле там было сказано. По его мнению, Москва могла «допустить просчет», позволив Трампу всерьез рассмотреть возможность расширения гарантий безопасности для Украины.

20 августа Лавров заявил, что Россия выступает за коллективные гарантии безопасности для Украины и ее соседей, которые должны основываться на принципе неделимости безопасности. Он отметил, что вопрос принципов таких гарантий уже поднимался в Стамбуле в 2022 году. Среди ключевых условий был отказ Киева от членства в НАТО и других военных блоках, а также сохранение нейтрального статуса Украины.

На следующий день глава МИД добавил, что Москва отвергает гарантии для Украины, если они строятся на «по логике изоляции России, объединения западного мира с Украиной для того, чтобы продолжать агрессивную конфронтационную политику, сдерживание России».