Ученикам пятых-седьмых классов российских школ сократят изучение английского языка до двух часов в неделю, заявило Министерство просвещения. Чиновники объяснили это «оптимизацией нагрузки» и «рациональным перераспределением учебного времени».

Одновременно для учеников пятых-седьмых классов с 1 сентября введут новый предмет «духовно-нравственная культура России». В пятом классе на изучение ДНКР отведут 17 часов, а в шестых и седьмых — по 34 часа.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

«Ключевое содержание ДНКР заключается в знакомстве школьников с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны и доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека», — рассказало о новом предмете Минпросвещения.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские школы ввели еженедельный классный час «Разговоры о важном». С сентября 2024 года вместо ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности) школьники изучают ОБЗиР (основы безопасности и защиты родины).

Школьное образование в России подверглось радикальной перестройке Обществознание заменили на гранаты и винтовки. Детей теперь готовят к войне, а не к обычной жизни Общество 9 минут чтения

РБК отмечает, что ранее на этой неделе Минпросвещения опубликовало список «патриотической» литературы для самостоятельного чтения, включающий в себя раздел «Zа наших» с произведениями о вторжении в Украину.

Ученикам средней школы чиновники предложили прочитать книги с названиями «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» и «Герои СВО. Символы российского мужества», а старшеклассникам порекомендовали, например, «Донбасс – сердце России» и «За чертой», а также Z-поэзию.