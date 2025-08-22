Прокремлевский политолог назвал «ошибкой» объявление его «иноагентом»

Бывший депутат Госдумы и популярный провластный политолог Сергей Марков назвал «ошибкой» решение Министерства юстиции о внесении его в список «иностранных агентов». Также Марков считает «врагами России» и возможными «будущими предателями» тех, кто выступил против него.

«Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут… ошибиться. Мне об этом ничего не известно», — прокомментировал Марков решение Минюста корреспонденту «Осторожно Media» Ксении Собчак.

В своем телеграм-канале Марков написал, что на него «обрушилась волна поддержки», и его знакомые уверены, что «все разрешится хорошо». «Я был и остаюсь и патриотом России и сторонников Владимира Путина», — написал политолог. Он также подчеркнул, что находится под санкциями Канады.

Ранее Z-блогеры раскритиковали Маркова за комплименты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на Шушинском глобальном медиафоруме, прошедшем 19-21 июля. Марков назвал Алиева «блестящим интеллектуалом» и «одним из самых опытных лидеров современного мира» уже после того, как отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились.

На том же форуме в городе Шуша Михаил Гусман, занимавший тогда пост первого заместителя гендиректора ТАСС, сравнил Алиева с «виртуозом-скрипачом», проводящим «уникальную внешнюю политику». Уже 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин отправил Гусмана в отставку.

Также сегодня Минюст объявил «иноагентами» блогера Дмитрия Нюберга, протоиерея Андрея Кодочкина, активистку Раджану Дугарову, проект Tamizdat Project и телеканал, рассказывающий о жизни мусульман, «Алиф ТВ».

Марков был депутатом от «Единой России» в Госдуме V созыва, с 2007 по 2011 год. Канада ввела санкции против Маркова 27 июня 2022 года «за свою роль в содействии или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину».