EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Прокремлевский политолог назвал «ошибкой» объявление его «иноагентом»

2 минуты чтения 18:10 | Обновлено: 18:13

Бывший депутат Госдумы и популярный провластный политолог Сергей Марков назвал «ошибкой» решение Министерства юстиции о внесении его в список «иностранных агентов». Также Марков считает «врагами России» и возможными «будущими предателями» тех, кто выступил против него.

«Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут… ошибиться. Мне об этом ничего не известно», — прокомментировал Марков решение Минюста корреспонденту «Осторожно Media» Ксении Собчак.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

В своем телеграм-канале Марков написал, что на него «обрушилась волна поддержки», и его знакомые уверены, что «все разрешится хорошо». «Я был и остаюсь и патриотом России и сторонников Владимира Путина», — написал политолог. Он также подчеркнул, что находится под санкциями Канады.

Ранее Z-блогеры раскритиковали Маркова за комплименты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на Шушинском глобальном медиафоруме, прошедшем 19-21 июля. Марков назвал Алиева «блестящим интеллектуалом» и «одним из самых опытных лидеров современного мира» уже после того, как отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились.

На том же форуме в городе Шуша Михаил Гусман, занимавший тогда пост первого заместителя гендиректора ТАСС, сравнил Алиева с «виртуозом-скрипачом», проводящим «уникальную внешнюю политику». Уже 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин отправил Гусмана в отставку.

Азербайджан отменяет Россию
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
Политика7 минут чтения

Также сегодня Минюст объявил «иноагентами» блогера Дмитрия Нюберга, протоиерея Андрея Кодочкина, активистку Раджану Дугарову, проект Tamizdat Project и телеканал, рассказывающий о жизни мусульман, «Алиф ТВ».

Марков был депутатом от «Единой России» в Госдуме V созыва, с 2007 по 2011 год. Канада ввела санкции против Маркова 27 июня 2022 года «за свою роль в содействии или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram