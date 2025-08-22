Евгений Пригожин обсуждал с матерью детали военных операций

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, погибший в августе 2024 году в результате взрыва на борту своего самолета, обсуждал со своей матерью Виолеттой Пригожиной детали военных операций и состояние дел на фронте. Об этом она рассказала в интервью петербургскому изданию «Фонтанка».

«Он рассказывал обо всем, возмущался тем, что было и о чем сейчас говорят, но пока до конца так и не доводят. Когда мы с ним виделись до марша, который, конечно же, не бунт, я ему сказала: “Женя, тебя поддержат только в интернете. Никто с тобой не пойдет. Сейчас не такой народ”», — вспомнила она.

Говоря о поднятом сыном незадолго до его смерти военном мятеже, Пригожина назвала его «спонтанным действием», а сбитый мятежными наемниками российский военный вертолет — «случайностью» и «провокацией», которая не имела отношения к ее сыну.

Она также отметила, что после провала мятежа ей было тяжело разговаривать с сыном. «Когда последний раз я его видела 15 августа, то могу сказать, что это было похоже на обреченность. А 23-го его не стало», — отметила Пригожина.

Комментируя гибель сына в авиакатастрофе, Пригожина посетовала, что точная причина крушения до сих пор не установлена. По ее словам, родным основателя ЧВК Вагнера говорят, что расследование продолжается.

Пригожина также подробно рассказала о жизни сына до того, как он стал крупным бизнесменом и основателем одной из самых известных частных военных компаний в мире. Например, о том, как он в детстве потерял палец из-за недолеченной травмы, а в молодости — попал в колонию за разбой и добился там всеобщего уважения благодаря «интеллекту, знаниями, а также умению общаться с людьми».