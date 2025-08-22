EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Евгений Пригожин обсуждал с матерью детали военных операций

2 минуты чтения 15:11

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, погибший в августе 2024 году в результате взрыва на борту своего самолета, обсуждал со своей матерью Виолеттой Пригожиной детали военных операций и состояние дел на фронте. Об этом она рассказала в интервью петербургскому изданию «Фонтанка».

«Он рассказывал обо всем, возмущался тем, что было и о чем сейчас говорят, но пока до конца так и не доводят. Когда мы с ним виделись до марша, который, конечно же, не бунт, я ему сказала: “Женя, тебя поддержат только в интернете. Никто с тобой не пойдет. Сейчас не такой народ”», — вспомнила она.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Говоря о поднятом сыном незадолго до его смерти военном мятеже, Пригожина назвала его «спонтанным действием», а сбитый мятежными наемниками российский военный вертолет — «случайностью» и «провокацией», которая не имела отношения к ее сыну.

Она также отметила, что после провала мятежа ей было тяжело разговаривать с сыном. «Когда последний раз я его видела 15 августа, то могу сказать, что это было похоже на обреченность. А 23-го его не стало», — отметила Пригожина.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

Комментируя гибель сына в авиакатастрофе, Пригожина посетовала, что точная причина крушения до сих пор не установлена. По ее словам, родным основателя ЧВК Вагнера говорят, что расследование продолжается.

Пригожина также подробно рассказала о жизни сына до того, как он стал крупным бизнесменом и основателем одной из самых известных частных военных компаний в мире. Например, о том, как он в детстве потерял палец из-за недолеченной травмы, а в молодости — попал в колонию за разбой и добился там всеобщего уважения благодаря «интеллекту, знаниями, а также умению общаться с людьми».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования