Общество

Названа стоимость самого дорогого ужина в ресторане в России

2 минуты чтения 19:02

За первые шесть месяцев этого года россияне оставили в кафе, барах и ресторанах около 3,6 триллиона рублей. Самый дорогой ужин обошелся посетителям в 4,8 миллиона. Об этом свидетельствуют данные СберАналитики.

Отмечается, что этот ужин прошел в Москве. Второе и третье место заняли чеки на 3,9 миллиона рублей в Краснодаре и на 3,6 миллиона рублей в Подмосковье соответственно.

В пресс-релизе Сбера сказано, что россияне в целом стали больше ходить по заведениям общепита, а их траты на такие походы выросли. Так, за прошедшие полгода жители страны оставили в кафе и ресторанах на 22% больше денег, чем за первую половину прошлого года, и на 50% больше, чем в первые шесть месяцев 2023 года.

Средний чек за поход за кофе или в ресторан вырос до 580 рублей. Согласно данным СберАналитики, чаще всего туда ходят люди в возрасте 35-44 лет. При этом соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое — от них поступает 51% и 49% оплат соответственно, однако мужчину тратят на рестораны и кафе чуть больше женщин. Их доля от общих расходов составила 53%.

Больше всего на посещение заведений общепита тратят жители Москвы и Петербурга. В среднем москвичи платят за поход в рестораны по 16 тысяч рублей ежегодно, а петербуржцы — по 13 тысяч. Средняя сумма трат на общепит в России составила 9,4 тысячи рублей в год. Жители Москвы ходят в рестораны около 22 раз в год, жители Петербурга — 21 раз, а средний показатель по стране составил 16 раз.

По категориям заведений больше всего оплат зафиксировали в фастфуде — 81%. Еще 15% оплат прошли в кафе и ресторанах. Популярность фастфуда эксперты объяснили его доступной ценой: в таких заведениях средний чек составляет чуть более 400 рублей, тогда как в кафе и ресторанах — более 1200 рублей.

