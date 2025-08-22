Названа стоимость самого дорогого ужина в ресторане в России

За первые шесть месяцев этого года россияне оставили в кафе, барах и ресторанах около 3,6 триллиона рублей. Самый дорогой ужин обошелся посетителям в 4,8 миллиона. Об этом свидетельствуют данные СберАналитики.

Отмечается, что этот ужин прошел в Москве. Второе и третье место заняли чеки на 3,9 миллиона рублей в Краснодаре и на 3,6 миллиона рублей в Подмосковье соответственно.

В пресс-релизе Сбера сказано, что россияне в целом стали больше ходить по заведениям общепита, а их траты на такие походы выросли. Так, за прошедшие полгода жители страны оставили в кафе и ресторанах на 22% больше денег, чем за первую половину прошлого года, и на 50% больше, чем в первые шесть месяцев 2023 года.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Средний чек за поход за кофе или в ресторан вырос до 580 рублей. Согласно данным СберАналитики, чаще всего туда ходят люди в возрасте 35-44 лет. При этом соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое — от них поступает 51% и 49% оплат соответственно, однако мужчину тратят на рестораны и кафе чуть больше женщин. Их доля от общих расходов составила 53%.

Больше всего на посещение заведений общепита тратят жители Москвы и Петербурга. В среднем москвичи платят за поход в рестораны по 16 тысяч рублей ежегодно, а петербуржцы — по 13 тысяч. Средняя сумма трат на общепит в России составила 9,4 тысячи рублей в год. Жители Москвы ходят в рестораны около 22 раз в год, жители Петербурга — 21 раз, а средний показатель по стране составил 16 раз.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

По категориям заведений больше всего оплат зафиксировали в фастфуде — 81%. Еще 15% оплат прошли в кафе и ресторанах. Популярность фастфуда эксперты объяснили его доступной ценой: в таких заведениях средний чек составляет чуть более 400 рублей, тогда как в кафе и ресторанах — более 1200 рублей.