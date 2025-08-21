EN
«Золотое яблоко» выходит на китайский рынок

18:37

Российская сеть магазинов парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» выйдет на рынок Китая. В 2026 году она запустит онлайн-продажи и откроет магазин в Шанхае. Об этом сообщили «Ведомости».

По данным издания, ритейлер планирует занять в Шанхае целое здание. На первых этажах, согласно плану, разместится магазин, а верхние будут использоваться как офис и центр управления бизнесом в регионе. Помимо офлайн-точки, «Золотое Яблоко» запустит доставку по Шанхаю через собственный сайт и приложение, а позже расширит эту опцию на другие города страны. Продаваться будет продукция из России и других стран во всех ценовых категориях — от массмаркета до премиального сегмента.

Как сообщил изданию «Инк.» сооснователь и совладелец компании Иван Кузовлев, выход на китайский рынок может помочь российским производителям косметики. «Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы составить достойную конкуренцию местным и международным брендам», — отметил он.

По данным международного агентства Statista, китайский рынок красоты — один из крупнейших в мире. К концу 2025 года его объем, по прогнозам, достигнет 73,66 миллиардов долларов. Это более чем вдвое превышает суммарный объем рынков стран СНГ и Персидского залива.

Компания «Золотое яблоко», основанная в 2004 году двумя одноклассниками из Екатеринбурга, в 2024-м вошла в рейтинг самых дорогих брендов России. Ее оценили в 23,6 миллиардов рублей. В прошлом году выручка компании достигла 155,5 миллиардов рублей — это на 66,3% больше, чем годом ранее. 

Сейчас «Золотое Яблоко» работает в шести странах. Помимо России, это также Казахстан, Беларусь, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

